De testdagen in Bahrein deze week vinden voor de televisiekijkers thuis toch weer een beetje achter gesloten deuren plaats na het toch wel redelijke debacle in Barcelona. Bij GPFans Raceteam is er verbazing over de krampachtige manier waarop de Formule 1 voorlopig te werk gaat.

Na afloop van de chaotische en gesloten week in Barcelona zijn we aangekomen in Bahrein. In tegenstelling tot de besloten sessies in Barcelona, zouden deze tests wél toegankelijk voor media en fans gemaakt worden. De sessies duren dagelijks negen uur, van 10:00 uur tot 19:00 uur lokale tijd (08:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd). De vork zit nu echter toch iets anders in de steel dan dat er in eerste instantie gehoopt werd. Uitzenders over de wereld, zoals Viaplay, Sky Sports en natuurlijk F1TV zelf, zullen deze week namelijk maar één uur van de dag mogen uitzenden, het gaat daarbij om het laatste uur van de dag.

Problemen verwacht?

Dit terwijl er op de woensdag ook geen fans welkom zijn binnen de poorten van het Bahrain International Circuit. GPFans-presentator Sebastiaan Kissing trapt af over de vreemde gang van zaken. "Misschien is het een soort bescherming voor henzelf." Daarop haakt algemeen Formule 1-expert Brian van Hinthum in: "Daar lijkt het een beetje op. Dat ze bang zijn dat er veel problemen gaan zijn en dat er motoren uitvallen of wat dan ook. Dat hebben we destijds wél veel gezien in het nieuwe tijdperk."

Mechanische sport

Van Hinthum refereert naar 2014, toen bijvoorbeeld Red Bull met Renault een grote flater sloeg: "Toen ging alles wat maar mis kon gaan mis. Dat willen ze een beetje voorkomen, dat ze voor joker staan. Het hoort ook bij de sport toch? Iedereen begrijpt dat er een hoop veranderd is, dus dat dan niet alles goed kan gaan op het begin." Kissing vult aan: "Het is een mechanische sport. Alles kan uitvallen of het niet doen, dat is gewoon mogelijk. Het liefst wil ik deze twee weken gewoon zien wat we daadwerkelijk kunnen verwachten. Dat is wat nu een beetje de kop wordt ingedrukt, wat niet heel erg chill is natuurlijk.

