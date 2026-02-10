Rechtszaak tegen F1-team Cadillac aangespannen na lancering allereerste auto

De bekende Amerikaanse filmregisseur Michael Bay heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Formule 1-team van Caddilac. Dit naar aanleiding van de lancering van de auto voor het seizoen van 2026, die afgelopen zondag werd gelanceerd in een reclame tijdens de Super Bowl LX.

Het gloednieuwe Formule 1-team van Caddilac lanceerde hun allereerste bolide ooit afgelopen zondag op een unieke wijze. De kleurenstelling van de wagen werd getoond middels een reclame die werd uitgezonden in de rust van de Super Bowl LX, die afgelopen zondag ging tussen de New England Patriots en de Seattle Seahawks. Vanwege de enorme kijkcijfers voor de populaire wedstrijd, kost het uitzenden van een reclame merken hier al gauw tussen de acht en tien miljoen dollar. Caddilac zond een reclame uit met de stem van de 35e president van de Verenigde Staten, John F. Kennedy, en toonde het volledige ontwerp van de auto met een woestijnlandschap als achtergrond.

Lancering tijdens Super Bowl-reclame

De lancering werd op social media goed ontvangen, evenals de zwart met witte livery van het team. De Cadillac Super Bowl-reclame is nu echter ook onderwerp van een rechtszaak, aangespannen door de gerenommeerde regisseur Michael Bay, bekend van films als Transformers, Armageddon en The Island. Bay beweert dat Cadillac en CEO Dan Towriss 'zijn ideeën hebben gestolen'. Bay heeft een rechtszaak aangespannen van 1,5 miljoen dollar wegens vermeende contractbreuk en fraude. Hij zou te horen hebben gekregen dat Cadillac een 'andere richting' zou inslaan met hun reclamecampagne na eerste gesprekken met de regisseur, waarna zijn ideeën naar verluidt toch werden gebruikt.

Vier beschuldigingen aan het adres van Caddilac

Bay heeft al eerder Super Bowl-reclames geregisseerd en beweert dat hij de eerste stappen voor dit project had gezet na een mondelinge overeenkomst met Towriss, voordat hem werd verteld dat zijn diensten niet langer nodig waren. Volgens de juridische documenten hebben de gedaagden en hun vertegenwoordigers gedurende dit proces samengewerkt met Bay en zijn team, alsof Bay daadwerkelijk voor het project was ingehuurd. De anderhalf miljoen dollar die Bay eist, is gelijk aan zijn honorarium als regisseur en producent, plus een schadevergoeding ter afschrikking. De aanklacht omvat vier beschuldigingen: schending van een mondelinge overeenkomst, schending van een impliciete overeenkomst, geleverde goederen en diensten en fraude.

Reactie Cadillac-CEO Dan Towriss

Towriss heeft inmiddels gereageerd op de aangespannen rechtszaak: "We hebben veel respect voor Michael. Ik ben teleurgesteld in zijn keuze om dit te doen. Al het creatieve werk was al gebeurd, voordat we ooit met hem hadden gesproken. We wilden met hem praten over een rol als regisseur, niet om creatieve ideeën op te doen. De groep waarmee we gewerkt hebben, heeft fantastisch werk geleverd, en we hebben er vertrouwen in dat het goed wordt opgelost. Voor ons was de lancering een groot succes en we zijn trots op het verrichte werk. Dat is alles wat ik kan zeggen."

