In de nacht van zondag op maandag heeft het team van Cadillac voor het eerst in hun historie de livery van hun wagen getoond aan de buitenwereld. Men koos voor een zwart/zilveren uitstraling waarbij er twee kanten aan de wagen zijn. Het internet reageert nu op de onthulling.
Op zondag heeft het nieuwe Amerikaanse team van Cadillac officieel de nieuwe livery van 2026 aan de buitenwereld gepresteerd. Het Amerikaanse team deed dat, hoe kan het ook anders, tijdens de Super Bowl-uitzending. Tijdens het wereldberoemde Amerikaanse sportevenement, met 29-13 gewonnen door de Seattle Seahawks ten faveure van de New England Patriots, zagen we de livery voor het eerst verschijnen vanaf Times Square. De zwart/zilveren-bolide van Cadillac is op het internet met verschillende reacties ontvangen.
