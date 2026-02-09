In de nacht van zondag op maandag heeft het team van Cadillac voor het eerst in hun historie de livery van hun wagen getoond aan de buitenwereld. Men koos voor een zwart/zilveren uitstraling waarbij er twee kanten aan de wagen zijn. Het internet reageert nu op de onthulling.

Op zondag heeft het nieuwe Amerikaanse team van Cadillac officieel de nieuwe livery van 2026 aan de buitenwereld gepresteerd. Het Amerikaanse team deed dat, hoe kan het ook anders, tijdens de Super Bowl-uitzending. Tijdens het wereldberoemde Amerikaanse sportevenement, met 29-13 gewonnen door de Seattle Seahawks ten faveure van de New England Patriots, zagen we de livery voor het eerst verschijnen vanaf Times Square. De zwart/zilveren-bolide van Cadillac is op het internet met verschillende reacties ontvangen.

it’s kinda basic — bear (@suusw33t) February 9, 2026

It’s not even the same on both side how is that even legal? — Keny Kersten (@Hipster_Crayon) February 9, 2026

Where is the color? — Darren Orange (@Darren_Orange) February 9, 2026

I think I just threw up in my mouth 🤢 — Vitthal (@VitthalG17) February 9, 2026

Shoulda done yellow and gold. Super sick design but we don’t need another monochrome team. At least Audi and Merc have SOME color — William Mason (@WilliamMason83) February 9, 2026

It's fucking awful. Add some color! Yellow, blue, red? Any of those. Present in the current shield. My God. Have some balls to get creative. — Josh (@JGulk) February 9, 2026

Hell of a livery. The unveiling was inspiring. #F1



Given Cadillac a proper send off!! — Derek Green (@derekg14) February 9, 2026

One of the best liveries I've seen in a long time. — XYZDONNY (@xyzdonny) February 9, 2026

