Vrijdag 12 mei 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat de Grand Prix van Las Vegas gaat beschikken over een 'Max Verstappen Grandstand', keken we naar het regenachtige weerbericht voor het raceweekend in Imola van volgende week, zag Christian Horner een Max Verstappen in Miami die enorm veel schade aanrichtte en liet Frans Verschuur weten niet te denken dat Verstappen zich veel druk maakt om boegeroep en middelvingers van fans. Dit is de GPFans Recap van 12 mei.

Zware regenval en onweersbuien op de loer tijdens raceweekend Imola

Na een week rust is het volgend weeekend alweer tijd voor de volgende race, het begin van een triple-header in Europa. Een blik op de huidige weersvoorspellingen laat zien dat het eerstvolgende raceweekend in Imola, waar op zondag 21 mei de Grand Prix van Emilia-Romagna wordt verreden, wel eens te maken zou kunnen krijgen met regen en onweersbuien. Het zou de eerste regenrace van 2023 kunne betekenen.

Horner zag Verstappen 'schade aanrichten' in Miami: "Max was geweldig"

Max Verstappen is tot nu toe in 2023 lastig te stoppen gebleken. Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, zijn er een paar bochten aan te wijzen waardoor Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Miami van afgelopen weekend de race kon winnen vanaf P9.

Las Vegas volgende raceweekend met speciale tribune voor 'Orange Army'

Niet voor het eerst heeft een F1-race een tribune gekregen die in het teken staan van de fans van Max Verstappen. Eind dit jaar staat voor het eerst sinds jaren de Grand Prix van Las Vegas weer op het programma in de Formule 1. Voor de Nederlanders en fans van de tweevoudig wereldkampioen is er goed nieuws: er komt een Max Verstappen Grandstand, waardoor de 'Orange Army' ook in de Amerikaanse stad een geheel eigen tribune heeft.

Verschuur: "Die middelvingers doen Verstappen niets, interesseert hem geen moer"

Frans Verschuur denkt dat het Max Verstappen "werkelijk geen bal interesseert" dat er na en voor de race in Miami middelvingers naar hem werden opgestoken en hij boegeroep te verwerken kreeg. De Nederlander zou de race in Miami vanaf P9 winnen.

Chandhok wijst naar DRS Red Bull: "Het is geniaal, nietwaar?"

Karun Chandhok heeft de RB19 in Azerbeidzjan onder de loep genomen. De voormalig F1-coureur is van mening dat het Oostenrijkse team zo'n 25 procent minder luchtweerstand heeft met de DRS open. De concurrentie heeft slechts zo'n 15 procent. Het is volgens de Brit de voornaamste reden dat de wagen van Red Bull zoveel sneller is op de rechte stukken.

Hamilton doet boekje open en geeft details weg van zwaar trainingsschema

Lewis Hamilton heeft één van de grootste fouten onthuld die een coureur kan maken op weg naar een Grand Prix-weekend. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen moet een F1-coureur dit proberen te vermijden.