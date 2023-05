Remy Ramjiawan

Vrijdag 12 mei 2023 08:06

Karun Chandhok heeft de RB19 in Azerbeidzjan onder de loep genomen en is tot de conclusie gekomen dat het Oostenrijkse team zo'n 25 procent minder luchtweerstand heeft met de DRS open en dat terwijl de concurrentie slechts zo'n 15 procent halen. Het is volgens de Brit de reden dat de wagen van Red Bull zoveel sneller is op de rechte stukken.

Red Bull heeft in 2023 voorlopig de snelste auto weten te bouwen. Veel teams gissen naar de trucjes van het Oostenrijkse team en veelal wordt er gewezen naar het voordeel van Red Bull tijdens het openen van het Drag Reduction Systeem. Het efficiente ontwerp van de wagen zorgt ervoor dat er al minimale drag is en dat zou alleen maar worden versterkt met de DRS open. Chandhok is op onderzoek gegaan en vertelt in de Sky Sports F1-podcast over zijn bevindingen.

Geniaal

Het DRS-systeem van Red Bull zou zo'n twee tienden per ronde opleveren, ten opzichte van de concurrenten. Tijdens het afgelopen raceweekend in Miami had Max Verstappen tijdens zijn inhaalrace dan ook een voordeel van zo'n dertig kilometer per uur met het stukje techniek geopend. Chandhok kan alleen maar een schouderklopje uitdelen, want hij omschrijft het voordeel als een gratis stukje prestatie.

"Het is geniaal, nietwaar? We hebben nu twaalf seizoenen DRS en ze zijn er gewoon heen gegaan en dachten: 'Oké, we moeten iets vinden dat ons dit ongelooflijke voordeel geeft, dus zelfs als we ons niet kwalificeren op de eerste rij, maakt het niet uit. Iemand liet me een aantal luchtweerstandscijfers zien en als ze op de magische knop drukken, verliest de Red Bull ongeveer 24-25 procent van zijn luchtweerstand - dit was het geval in Bakoe - terwijl de meeste anderen zo'n 14-15 procent zijn", aldus Chandhok.