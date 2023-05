Brian van Hinthum & Jan Bolscher

Vrijdag 12 mei 2023 12:58 - Laatste update: 13:02

Max Verstappen kreeg na afloop van de race in Miami te maken met boegeroep van fans, terwijl later ook video's verschenen waarop er middelvingers naar de Nederlander werden opgestoken. Frans Verschuur legt uit waarom het de Red Bull Racing-coureur "werkelijk geen bal interesseert."

Verstappen ving de Grand Prix van Miami aan vanaf de negende plaats, nadat hij op zaterdag de dupe werd van een late rode vlag in de kwalificatie. De tweevoudig wereldkampioen legde op zondag echter een ijzersterk optreden op de mat en wist, mede dankzij een goede bandenstrategie, de winst bij teammaat Sergio Pérez weg te kapen. Tijdens het interview na afloop van de race liet een deel van de aanwezige fans zich van hun slechtste kant zien door Verstappen uit te jouwen. Ook verschenen er video's op social media waarop te zien was dat 'fans' hun middelvinger opstaken naar de Nederlander. Verstappen reageerde op z'n Verstappens door te zeggen dat het erbij hoort als je wint, en dat het hem allemaal niets uitmaakt zoals hij maar met de beker naar huis gaat.

Waken voor gedrag Nederlandse fans

Verschuur, teambaas en goede vriend van de familie Verstappen, vertelt dat Verstappen daadwerkelijk zo in elkaar zit: "Het wordt natuurlijk een beetje door de Engelse pers gevoed", trapt hij af in gesprek met GPFans. "Dat soort dingen zijn niet goed. Max is natuurlijk geen Tom Cruise ofzo. Hoe moet ik het zeggen. Hij is geen held, want het interesseert hem zelf totaal niet. Die middelvingers interesseren hem niks. Waar we wel voor moeten waken is dat wij dit niet in Nederland gaan doen. Naar Hamilton, of naar andere rijders. Wij moeten hem, onze held, daarin steunen en absoluut niet gaan fluiten als Hamilton of wie dan ook op het podium staat. We moeten allemaal juichen en er geen voetbal van maken", klinkt het

Frans Verschuur

Imago Verstappen in Verenigde Staten

Volgens Verschuur zou Verstappen wat aan zijn imago in de Verenigde Staten kunnen werken, maar interesseert het hem simpelweg niet: "Het interesseert hem geen bal", vervolgt de Nijmegenaar. "Dat zie je ook aan hem. In Amerika stond hij op het podium van: 'Zo jongens, dus jullie dachten dat ik niet van negen naar één kon rijden?' Daar liet hij zien hoe hij is. Maar hij is geen [Lando] Norris of [Daniel] Ricciardo die met het publiek speelt. Dat doen die jongens wel. En een Hamilton geeft zo'n knuffel bij die opkomst. Dat vinden de Amerikanen mooi. In dat opzicht zou Max wat uitspraken moeten doen van: 'Ik zou best in Amerika willen wonen.' Dan denken die Amerikanen: wacht eens even. Hij kan dat zelf afdwingen, maar daar heeft hij nul interesse in. Het interesseert hem geen moer. Zo zit hij in elkaar", klinkt het.

Bekijk het volledige interview met Frans Verschuur hieronder: