Volgens Haas-coureur Esteban Ocon moeten Formule 1-fans wennen aan een nieuwe realiteit op de baan. De Fransman vertelt dat het loslaten van het gas, oftewel 'lift-and-coast', een vast onderdeel van de rijstijl wordt onder de nieuwe reglementen die dit jaar worden geïntroduceerd. Zelfs in de kwalificatie, waar iedere duizendste telt, zullen coureurs gas terug moeten nemen om het hybridesysteem op te laden. Dat vertelt hij naar aanleiding van de eerste testdagen in Barcelona.

Het team van Haas wist tijdens de shakedown met de nieuwe VF-26 een indrukwekkend aantal kilometers af te leggen. Ocon, die eerder al kritisch was op de actieve aerodynamica en het systeem 'DRS aan de voorkant' noemde, vertelt dat het managen van de energie meer wennen is dan hij vooraf had gedacht. Wel gaat het volgens de Fransman sneller dan menigeen vreest.

Artikel gaat verder onder video

Wennen aan lift-and-coast

De energie moet niet alleen tijdens de race, maar ook voor het eerst tijdens kwalificatierondjes, gemanaged worden: "Ook tijdens kwalificatierondjes moeten we lift-and-coasten", reageert Ocon na afloop van de besloten testsessies. Hoewel het in eerste instantie onnatuurlijk aanvoelt voor een coureur, went het volgens hem snel: "Het voelde eerst wat vreemd, maar we hadden het al geoefend in de simulator. Na één ronde had ik het onder de knie. Nu voelt het juist vreemd om het niet te doen. We gebruiken het zo vaak dat je snel aan die rijstijl went", citeert Formule1.nl.

Snelheid behouden

Voor veel fans zal het idee om gas los te laten haaks staan op de essentie van de sport, maar volgens Ocon is dit in de nieuwe generatie auto simpelweg de snelste weg naar een goede tijd: "Als je je voet op het gaspedaal houdt, moet je aan het einde van het rechte stuk vol in de ankers", legt hij uit. Door eerder van het gas te gaan, wordt de energiebalans van de auto beter beheerd: "Met lift-and-coast valt dat mee. Het voelt zelfs sneller als je eerder loslaat", aldus de 29-jarige coureur.

Kritiek van fans

Ocon begrijpt de scepsis over de nieuwe regels, maar volgens hem is de Formule 1 nog altijd de top van de autosport: "Als je ergens nóg snellere auto’s kunt vinden, laat het me dan weten", pareert hij met een knipoog de kritiek van de mensen die bang zijn dat de auto langzamer worden. "Als coureurs optimaliseren we simpelweg de middelen die we tot onze beschikking hebben. Als deze rijstijl het snelste is, dan gebruiken we het. Het blijft gewoon Formule 1."

Zorgen over vuile lucht

Toch heeft Ocon naast zijn optimisme over de snelheid, ook zijn zorgen over het racen in verkeer: "Het was moeilijker om te achtervolgen. Er is een aanzienlijke verandering in de balans ten opzichte van rijden in schone lucht, misschien zelfs nog sterker dan bij de vorige generatie. Het is nog vroeg, maar dat was mijn eerste indruk", vertelt hij. Ook de nieuwe inhaalmodus, waarbij coureurs een elektrische boost krijgen, heeft hem nog niet volledig weten te overtuigen.

Inhalen blijft een uitdaging

De angst bestaat dat de nieuwe regels het inhalen juist lastiger maken in plaats van makkelijker. Al wordt er nog hard aan de systemen gesleuteld, is Ocon vooralsnog gereserveerd over de mogelijkheden op de baan: "Op dit moment lijkt inhalen nogal lastig", klinkt het. "Ook al wordt het systeem nog steeds geoptimaliseerd", besluit hij.