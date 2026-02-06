Kimi Antonelli (19) heeft van zijn werkgever Mercedes een bijzonder cadeau gekregen in aanloop naar zijn tweede seizoen in de Formule 1. De jonge Italiaan mag zich vanaf nu verplaatsen in een Mercedes-AMG GT 63 PRO 4Matic+. De auto is uitgevoerd in dezelfde zwarte kleur als de nieuwe W17-bolide van het team, met de kenmerkende teal-kleurige details en Mercedes-logo's op de flanken.

De nieuwe 'auto van de zaak' van Antonelli beschikt over 612 pk en een topsnelheid van 317 kilometer per uur. In Nederland hangt er een stevig prijskaartje aan de bolide; de consumentenprijs bedraagt € 294.400,- inclusief BTW en BPM. De wagen is onder andere uitgerust met 21 inch gesmede velgen en een keramisch remsysteem. Antonelli mocht zijn nieuwe aanwinst onlangs zelf komen bekijken, waarna het team op social media liet weten dat het om een nieuw jaar en een nieuwe auto voor de coureur gaat.

Antonelli onder de indruk van de nieuwe W17

Antonelli heeft onlangs zijn eerste meters gemaakt in de W17 tijdens een shakedown in Barcelona. De Italiaan sprak na afloop van een "enorm leerproces". Hij merkte op dat de nieuwe krachtbron, die dit jaar voor het eerst wordt gebruikt onder de nieuwe reglementen, meer management vereist wat betreft de verschillende modi, maar noemde dit "volledig haalbaar". Mercedes legde tijdens deze eerste testdagen in Spanje direct een indrukwekkende afstand af van 2325 kilometer, wat neerkomt op 502 ronden.

Russell ziet grote vooruitgang bij Mercedes

Ook teammaat George Russell was na de eerste kilometers uiterst positief over de bolide voor dit seizoen. Volgens de Brit voelt de W17 "meer als een echte raceauto" en voelde hij zich direct "één met de machine". Russell trok een positieve vergelijking met de problematische auto uit het verleden en stelde dat de nieuwe variant veel natuurlijker aanvoelt en minder uitdagend is om te besturen. Met een knipoog naar Toto Wolff grapte hij zelfs dat de auto er in ieder geval "niet uitziet als een drol".

Mercedes getipt als de grote favoriet voor de titel

In de paddock wordt Mercedes momenteel gezien als de officieuze favoriet voor het nieuwe seizoen. Dit heeft niet alleen te maken met de sterke resultaten tijdens de shakedown, maar ook met hardnekkige geruchten over een technisch voordeel van de nieuwe motor. Er wordt gesproken over een mogelijke maas in de wet waarbij de compressieverhouding van de Mercedes-motor oploopt tot 18:1, wat een voordeel van ongeveer 0,3 seconden per ronde zou opleveren. Hoewel teambaas Toto Wolff deze speculaties "gevaarlijk" noemt, hebben wedkantoren Russell en Mercedes inmiddels genoteerd als de belangrijkste titelkandidaten.

Vizier op de wintertests in Bahrein

Voordat het seizoen officieel van start gaat, staan er echter nog belangrijke testdagen op het programma op het Bahrain International Circuit. Van 11 tot en met 13 februari vindt de eerste testweek plaats, waarna er van 18 tot en met 20 februari een tweede sessie volgt. Deze tests zijn cruciaal voor Antonelli om verder te wennen aan de complexe systemen van de Formule 1, voordat hij op 8 maart zijn officiële debuut maakt tijdens de Grand Prix van Australië in Melbourne.

