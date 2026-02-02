Onderzoek: Ruim 1 op de 4 jongvolwassenen kampt regelmatig met rijangst
Onderzoek: Ruim 1 op de 4 jongvolwassenen kampt regelmatig met rijangst
Donkerte en slecht weer maken veel Nederlanders angstig in het verkeer. Van alle automobilisten geeft 42,9% aan dat ze in die situatie extra spanning ervaren. Bovendien geeft ruim 1 op de 5 automobilisten aan regelmatig stress of rijangst te ervaren, onder jongvolwassenen is dat zelfs 1 op de 4. Dat blijkt uit representatief onderzoek van OSW, uitgevoerd door PanelWizard onder 1.068 Nederlandse automobilisten.
Rijangst, ook wel amaxofobie, blijkt geen nicheprobleem, maar raakt bijna de helft van alle bestuurders als de omstandigheden lastig zijn. Wat verder opvalt is dat 33,5% nerveus wordt van het rijgedrag van anderen en dat onder jongvolwassenen (<30 jaar) 27,7% regelmatig rijangst ervaart. Van alle automobilisten mijdt 22,6% routes of situaties die angst oproepen en geeft 11,7% aan dat rijangst hun sociale afspraken, werk of studie beïnvloedt.
“De impact van rijangst reikt veel verder dan het autorijden zelf,” zegt Renaldo Molenbeek, mede-oprichter van OSW. “Als spanning achter het stuur bepaalt waar en wanneer mensen durven te gaan, raakt dat direct hun zelfstandigheid, sociale leven en soms zelfs hun werk.”
Historisch druk verkeer
Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het vorig jaar historisch druk was op de Nederlandse wegen. De filedruk was nooit eerder zo hoog. Aanvullend laat onderzoek door de European Transport Safety Council zien dat het aantal dodelijke ongevallen in Nederland in de afgelopen tien jaar is gestegen, en tot de hoogste van Europa behoort. De angst van Nederlandse automobilisten lijkt daarmee gegrond.
Bovendien behoort autorijden tot een van de meest complexe taken die we dagelijks uitvoeren. Automobilisten moeten snelle beslissingen nemen, veel visuele en auditieve prikkels verwerken, risico’s inschatten en anticiperen op het gedrag van anderen. Rijangst heeft daardoor zelden één oorzaak, maar ontstaat vaak door onvoorspelbaarheid en het geleerd vermijden van onveilige situaties.
13% vermijdt de snelweg als dat kan
Van de Nederlandse automobilisten vermijdt 13% de snelweg als dat kan en ervaart 20,6% regelmatig spanning of angst achter het stuur. Vooral onvoorspelbare en drukke situaties worden genoemd als belangrijke triggers. Lastige omstandigheden maken het voor veel bestuurders moeilijker.
“Als mensen door hun angst vaker thuisblijven, is dat nadelig voor hun bereikbaarheid. Bovendien is angst is niet alleen vervelend tijdens het rijden, maar schaadt ook het welbevinden van mensen," benadrukt Bert van Wee, professor in Transport Policy aan de Technische Universiteit Delft.
