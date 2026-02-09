Komatsu had meer verwacht van Ocon: 'Bearman is ongelooflijk maar...'
Volgens Haas-teambaas Ayao Komatsu is het 2025-seizoen niet het beste uit de carrière van Esteban Ocon geweest. De enkelvoudig racewinnaar kreeg rookie Oliver Bearman als teamgenoot, die hem direct in zijn eerste seizoen wist te verslaan.
Ocon maakte eind 2016 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Manor. Een jaar later kon hij bij Force India als vaste rijder aan de slag. Dat team verruilde Ocon in 2020 voor Renault, waar hij uiteindelijk tot en met 2024 voor uitkwam. De Fransman beleefde in 2021 het enige echte hoogtepunt uit zijn carrière met de overwinning in Hongarije en stond de afgelopen jaren nog enkele keren op het podium.
'Niemand tevreden met 2025-resultaat Ocon'
Toch is Komatsu kritisch op de prestaties van Ocon in 2025. Zo eindigde de Fransman met 38 punten op de vijftiende plaats, terwijl Bearman dertiende werd met 41 punten. “Als we puur naar de sportieve resultaten kijken, zonder in details te treden, is het duidelijk dat niemand tevreden is met de sportieve prestaties van Esteban vorig jaar,” legt Komatsu uit bij de Franse tak van Motorsport.com.
'Hadden meer verwacht'
De Japanse teambaas stelt dat Bearman een groot talent is, maar dat Ocon te weinig heeft gebracht. “Hij werd gekoppeld aan een rookie. Een ongelooflijke rookie, dat zeker, maar Esteban heeft tien jaar Formule 1-ervaring achter zich, hij heeft een Grand Prix gewonnen en op het podium gestaan. Dus we hadden meer van hem verwacht. Het is natuurlijk niet helemaal zijn schuld; het is fiftyfifty,” aldus Komatsu.
