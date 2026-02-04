Riccardo Patrese is erg benieuwd naar het jaar met de aanstaande regelwijzigingen en dan met name naar Max Verstappen. Volgens de Italiaan is Verstappen de coureur bij uitstek die zich het beste zal kunnen aanpassen aan de nieuwe technische uitdagingen die de sport te wachten staat.

De Formule 1 staat aan de vooravond van één van de grootste technische revoluties in decennia, met een verschuiving naar een 50/50 vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem, de introductie van actieve aerodynamica en de afschaffing van de complexe MGU-H. Er heersen - ook na de eerste testdagen in Barcelona achter gesloten deuren - natuurlijk grote vraagtekens over hoe de vork in de steel zit richting het nieuwe seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Omgaan met nieuwe regels

Patrese denkt dat Verstappen een natuurlijke aanleg heeft voor deze nieuwe omgeving. "Max Verstappen is voor de volle honderd procent het meest geschikt om zich aan te passen aan de nieuwe reglementen", zo stelt Patrese in gesprek met BetVictor Online Casino. "Hij voelt zich thuis in deze omgeving. Hij zit altijd in de simulator, hij werkt heel goed met alle knoppen!" Hoewel de nieuwe generatie coureurs gewend is aan complexe systemen, zal het volgens Patrese cruciaal zijn dat teams hen goed instrueren over het gebruik van de vele knoppen.

De Italiaan is echter kritisch over de complexiteit van de nieuwe regels voor de fans. "Er zullen veel dingen gebeuren. Er zal vol vermogen zijn, dan verdwijnt het elektrische deel, en dan blijft alleen het thermische over", legt hij uit. "Eén ding is zeker: als we dachten dat Formule 1 voor een normaal persoon ingewikkeld was om te begrijpen, dan is het nu dubbel zo ingewikkeld!" Patrese voegt eraan toe dat hij het "allemaal niets" vindt, omdat het "soms voor een normaal persoon onmogelijk is om te begrijpen wat er aan de hand is".

Verstappen kampioen

Ondanks de complexiteit durft Patrese al een voorspelling te doen voor de wereldtitel. "Max Verstappen is waarschijnlijk de coureur die kampioen wordt", stelt hij. Hij sluit echter verrassingen niet uit. "Misschien verrast Ferrari ons! Lewis Hamilton heeft, denk ik, de motivatie en hij kan zeer competitief zijn en terugkomen om Charles Leclerc in het team te bevechten", zegt hij. Toch verwacht Patrese dat Leclerc de overhand zal hebben. "Maar zoals het nu is, denk ik dat Leclerc kan laten zien dat hij meer snelheid heeft dan Lewis."

Gerelateerd