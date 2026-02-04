Max Verstappen heeft in gesprek met zijn sponsor Tag Heuer op laten tekenen dat hij niets geeft om zijn sterrenstatus en het ontmoeten van bekende mensen, maar dat hij buiten de Formule 1 een zo normaal mogelijk leven wil leiden.

Het is een publiek geheim dat Max Verstappen maar om één reden uitkomt in de Formule 1: racen op het allerhoogste niveau. Alles wat er verder komt kijken bij het zijn van een Formule 1-coureur, interesseert hem weinig. De viervoudig wereldkampioen hecht geen waarde aan zijn sterrenstatus en laat zichzelf vrijwel nooit zien op sjieke feestjes of extravagante evenementen. In plaats daarvan zit Verstappen in zijn vrije tijd liever achter zijn simulator, of brengt hij tijd met zijn familie en gezin door.

Verstappen over zijn persoonlijkheid

In gesprek met sponsor Tag Heuer wordt Verstappen gevraagd naar zijn persoonlijkheid: "Het eerlijke antwoord? Ik probeer gewoon mezelf te zijn", klinkt het. "Ik hoef geen bekende mensen te ontmoeten, of mij anders te gedragen. Ik weet wat ik moet doen: presteren. Als ik dat niet doe, lig ik eruit. Zo simpel is het." Dat presteren lukt Verstappen aardig. Zo heeft de 28-jarige Limburger inmiddels vier wereldkampioenschappen en 71 Grands Prix-overwinningen op zijn naam staan.

Een simpel leven naast de Formule 1

Hij vervolgt: "Ik heb hele goede vrienden die mij met beide benen op de grond houden. Hetzelfde geldt voor mijn familie. Zij zijn het belangrijkste in mijn leven. Natuurlijk heb je in de Formule 1 veel belangrijke mensen nodig, ook bekende mensen. Maar daar doe ik het niet voor. Ik race, doe wat ik moet doen, en ga weer naar huis. Ik wil mijn leven simpel houden. Ik wil een zo normaal mogelijk leven buiten de Formule 1."

Verstappen altijd in spijkerbroek en teampolo

Jan Bolscher heeft als paddock-reporter meerdere ontmoetingen met Verstappen gehad. GPFans vroeg hem naar het beeld dat hij van de Red Bull Racing-coureur heeft: "Max Verstappen is de meest nuchtere persoon die je tegenkomt in de Formule 1-paddock", klinkt het. "Een groot deel van de coureurs komt in extravagante kleding het circuit oplopen, met peperdure sieraden om de outfit af te maken. Verstappen heb ik nog nooit in iets anders gezien dan in zijn strakke spijkerbroek met Red Bull-polo, of in zijn race-overall."

Bolscher vervolgt: "Hij draagt zijn eigen rugtas, glimlacht naar de mensen en gaat op de foto als hij tijd heeft. Max is een wereldster en heeft schrikbarend veel geld op de bank staan, maar je ziet het er op geen enkele manier aan af. Hij is gewoon een normale gozer van 28 en staat met beide benen op de grond. Dat vind ik altijd erg indrukwekkend om te zien. Hij is altijd vriendelijk en respectvol, tenzij hij vindt dat je hem domme vragen stelt. Dan krijg je het ook te horen."

