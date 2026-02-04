Het belooft een spannend en intens seizoen in de Formule 1 te gaan worden met de nieuwe motorreglementen, zeker nu het erop lijkt dat Mercedes goede papieren zou kunnen hebben om te strijden voor de wereldtitel. Met George Russell aan het roer en de wellicht wat mindere Red Bull, zouden we zomaar Mad Max weer terug kunnen zien keren dit seizoen.

De rivaliteit tussen Max Verstappen en Russell is er één die zich niet in één race liet vangen, maar langzaam werd opgebouwd door de jaren heen. Hoewel ze elkaar al kenden uit de juniorcategorieën, begon hun stevige historie pas echt zichtbaar te worden in de Formule 1. Verstappen, de meervoudig wereldkampioen met een agressieve rijstijl, en Russell, de analytische en zelfverzekerde Brit die zich graag profileert als leider binnen Mercedes, botsten niet alleen op de baan maar ook daarbuiten.

Dickhead

Een belangrijk kantelpunt kwam later, toen meerdere incidenten tussen de twee voor verhitte discussies zorgden. Het meest besproken moment vond plaats tijdens de sprintrace in Bakoe, waar een harde inhaalactie van Russell leidde tot contact met Verstappen. De Nederlander was woedend en liet dat duidelijk merken, zowel over de boordradio als later in interviews. Russell daarentegen bleef koel en stelde dat hij niets verkeerd had gedaan. De woordenwisseling die volgde liet zien dat de spanning tussen de twee verder ging dan één enkel incident. Verstappen noemde de Brit onder meer een 'dickhead', waar we de Nederlandse vertaling maar even van achterwege laten.

In 2024 liepen de gemoederen nog maar eens hoger op in het slot van het seizoen. Eind dat jaar botsten Russell en Verstappen rondom de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi, nadat de Nederlander stelde dat Russell hem achter de schermen bij de stewards een straf voor de Grand Prix van Qatar had aangenaaid. Eén week later in Abu Dhabi liepen de gemoederen hoog op in de Emiraten. Er werd op de donderdag tijdens de mediadag over en weer met flink wat modder gegooid, terwijl op het jaarlijkse etentje met alle coureurs vervolgens Russell weigerde om in het restaurant plaats te nemen naast Verstappen.

Beuk in Barcelona

Inmiddels zijn beide rijders weer wat jaartjes ouder en lijkt ook met name Verstappen zijn innerlijke rust te hebben gevonden. Afgelopen seizoen fungeerde de Nederlander zelfs als een soort vaderfiguur op de grid, terwijl hij ook vaak diplomatiek was op de baan en daarbuiten. Toch zagen we afgelopen jaar wél weer één keer het masker van Verstappen vallen. Je voelt hem al aankomen: daar was George Russell bij betrokken. Het gaat natuurlijk om de veelbesproken Grand Prix van Spanje, waar Verstappen - zo leek het - opzettelijk een beuk uitdeelde aan de man die toch echt als een rode lap op de Red Bull-stier lijkt te werken. Je zou zeggen: dat ligt even achter ons. Toch denk ik dat dat dit seizoen toch weer zijn uitwerking kan gaan hebben.

Rekensommetje

Want daar waar Verstappen dus een stuk rustiger is, denk ik dat het karakter en de maniertjes van Russell - die eigenlijk lijnrecht tegenover Verstappen staan - toch zomaar weer zijn uitwerking kunnen gaan krijgen in het nieuwe seizoen. Zoals het er nu op lijkt, kunnen we de Mercedessen van Russell en Kimi Antonelli zeker veelvoudig vooraan het veld gaan zien en is het ook niet ondenkbaar dat de Red Bulls van Verstappen en Isack Hadjar ergens achter de Zilverpijlen moeten plaatsvinden in de pikorde. Mocht de RB22 verre van een dominante auto zijn, kan het ook zomaar zijn dat de emoties bij Verstappen in de cockpit tijdens races toch weer hoog op zullen lopen, zoals we toch ook wel begin afgelopen seizoen zagen.

Dat belooft wat. Verstappen is natuurlijk in staat om ook in wat minder materiaal zijn weg naar voren te vinden en zo een potentiële snellere Mercedes het vuur aan de schenen te leggen. Dat dan die wagen uitgerekend door Russell bestuurd wordt, kan al helemaal een optelsom voor vuurwerk gaan betekenen. Do the math: wellicht mindere Red Bull plus ijzersterke Mercedes plus het divakarakter van de gluiperige Russell plus het rechttoe-rechtaan karakter en korte lontje van Verstappen plus een mogelijk gevecht om overwinningen en de titels tussen die twee is garantie voor vuurwerk en oorlog. Mad Max gaat dit seizoen weer terugkeren op de grid.

