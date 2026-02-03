Het team van Williams, de grote afwezige tijdens de testdagen op het circuit in Barcelona, heeft op dinsdagmiddag het doek van de nieuwe wagen afgetrokken voor dit aanstaande Formule 1-seizoen. Het internet reageert nu op de nieuwe livery van de Britse formatie.

In 2026 begon het nieuwe tijdperk van de koningsklasse in Barcelona, waar de eerste testdagen van dit gloednieuwe tijdperk op de rol stonden. Tien van de elf teams waren aanwezig op Spaanse bodem, grote afwezige was echter het team van Williams. De renstal die vorig jaar zo uitstekend presteerde, was nog niet zover en besloot bewust om de eerste week van het jaar te laten schieten en in Bahrein pas aanwezig te zijn. Deze test vindt plaats van 11 tot en met 13 februari, gevolgd door een tweede driedaags evenement in Bahrein van 18 tot en met 20 februari. Op de dinsdag na de afwezigheid in Barcelona, was het wel tijd om de livery te onthullen. Op het internet wordt gereageerd op de nieuwe wagen.

What a beauty!! 👍🏻👏🏻💙 — Ayrton Senna 🇧🇷 Tribute (@F1_AyrtonSenna) February 3, 2026

Best livery on the grid — Idriss🇸🇪 (@fellaini_212) February 3, 2026

Masterpiece! — Rinor Gashi (@Rinorgashi_) February 3, 2026

Only thing I don’t like is not having the back numbers, are we supposed to guess whose car is from the side?? — cande ✨ (@candebb) February 3, 2026

Ngl, the design team actually cooked!

Especially with the sponsors. The jackpot wheel covers, the Barclays light blue make this a 10/10. — Yash (@yashyadav421) February 3, 2026

Wow!!! Absolutely gorgeous. By far the most stunning livery in a very long time. Also, obviously the best of this year. Great job Williams !! 😍 — Frank Audet (@FrankAudet) February 3, 2026

