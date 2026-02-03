LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Williams

Het Formule 1-team van Williams, dat afgelopen week als enige niet aanwezig was tijdens de eerste pre-season test van het jaar- trekt vandaag het doek van de wagen voor het aanstaande seizoen.

Het team uit Grove besloot vorige week niet af te reizen naar het Circuit de Barcelona-Catalunya, omdat de FW48 nog niet klaar was om de baan op te gaan. Teambaas James Vowles onthulde dat de auto nog niet door een paar noodzakelijke tests was gekomen. In plaats van het proces te overhaasten, koos het team ervoor te wachten tot de pre-season tests in Bahrein voor hun eerste officiële test van het seizoen. Deze test vindt plaats van 11 tot en met 13 februari, gevolgd door een tweede driedaags evenement in Bahrein van 18 tot en met 20 februari. Dat betekent dat Williams nog steeds zes volledige testdagen tot zijn beschikking heeft.

Autolancering Williams

Na een korte pauze in de presentaties van de nieuwe auto’s, om ruimte te maken voor de shakedown in Barcelona, zal Williams nu het nieuwste team zijn dat zijn auto onthult via een virtueel evenement. Het evenement begint vandaag om 15:00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via een livestream via de website van het team. Het seizoen 2026 gaat begin maart van start met de Grand Prix van Australië in Melbourne. De eerste twee vrije trainingen vinden dat weekend plaats op 6 maart, voordat de Grand Prix op zondag 8 maart wordt verreden.

