Jack Doohan maakt zijn rentree in de Formule 1-paddock. De Australiër heeft een nieuwe rol te pakken als test- en reservecoureur bij het team van Haas. Dit nieuws volgt nadat hij eerder zijn vaste stoeltje bij Alpine verloor aan Franco Colapinto, en een poging om in de Japanse Super Formula aan de slag te gaan op niets uitliep. Doohan blijft zo aan de koningsklasse van de autosport verbonden.

De 23-jarige coureur, zoon van vijfvoudig MotoGP-kampioen Mick Doohan, reed afgelopen jaar nog zes Grands Prix in de Formule 1 voor Alpine. Hij erfde eind 2024 het stoeltje van de Franse formatie van Esteban Ocon, maar werd in Imola vervangen door Franco Colapinto. Hierna nam hij de rol van test- en reservecoureur bij de Franse renstal aan, maar half januari zette Alpine een punt achter de samenwerking met Doohan. Het team schreef op social media: "Het team wil Jack bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit gedurende de afgelopen vier jaar, zowel op als naast de baan, en wenst hem het allerbeste voor de toekomst."

Artikel gaat verder onder video

Super Formula-droom in duigen

Na zijn vertrek bij Alpine leek Doohan af te stevenen op een debuut in de Japanse Super Formula. Hij flirterde eind afgelopen jaar met een overstap en testte voor Kondo Racing. Zijn testdebuut liet echter te wensen over, met maar liefst drie crashes in dezelfde bocht op Suzuka in drie dagen. Uiteindelijk wist Doohan geen contract te tekenen bij Kondo Racing voor het aankomende seizoen, omdat er budgettaire eisen waren die niet voldaan konden worden, en er een "fundamenteel misverstand" was tussen Kondo Racing en zijn management, naast de crashes.

Haas de ideale plek

De Formule 1-paddock blijft echter zijn thuis, want dinsdag werd bekend dat Doohan nu een reserverol krijgt bij het team van Haas. Hij deelt deze verantwoordelijkheden met vaste reservecoureur Ryo Hirakawa. Doohan zelf noemt Haas "de ideale plek" om zijn Formule 1-carrière voort te zetten. Haas heeft zich dit jaar opnieuw uitgevonden als het TGR Haas F1 Team, met Toyota Gazoo Racing als titelsponsor en technische partner. Via de racetak van Toyota wordt Haas gelinkt aan Kondo Racing.

Komatsu over de rol van reservecoureur

Teambaas Ayao Komatsu benadrukte de toewijding die bij deze rol komt kijken: "De toewijding die nodig is om scherp en voorbereid te blijven op de races, terwijl je tegelijkertijd leert hoe het team werkt, is een uitdaging voor elke coureur", aldus Komatsu. "Zeker voor iemand die nog altijd heel graag op dit niveau wil racen." De nieuwe reglementen voor dit jaar maken de overstap voor Haas, als kleinste team, zowel "enorm spannend" als "erg zenuwslopend".

Rijdersbezetting TGR Haas F1 Team

Het TGR Haas F1 Team heeft voor het seizoen van 2026 een ongewijzigde rijdersbezetting met Esteban Ocon en Oliver Bearman. De nieuwe auto, de VF-26, werd op 19 januari aan de wereld getoond met een opvallende wit-rode livery. De VF-26 heeft onlangs haar eerste meters gemaakt tijdens een private test in Barcelona van 26 tot 30 januari. Ondanks een aantal betrouwbaarheidsproblemen met de nieuwe hybride systemen van 2026, sprak Komatsu van een "positieve start".