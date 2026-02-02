Een auto waarmee Jos Verstappen meer dan drie decennia geleden de aandacht mee trok, heeft afgelopen weekend weer een overwinning behaald. Het was een emotionele zege die opgedragen werd aan de helaas overleden Tim Miles, een bekende naam uit de Nieuw-Zeelandse autosport. De auto droeg nog altijd dezelfde kleurstelling met Philips-sponsoring waarmee Verstappen in 1993 racete.

Jos Verstappen schreef zich in 1993 in voor de Formula Pacific, wat we na verschillende transformaties tegenwoordig kennen als de Formula Regional Oceania. Hij wilde zich op die manier voorbereiden op de Duitse Formule 3 later datzelfde seizoen. Hij kwam uit voor Graeme Lawrence Motorsport in een Formula Atlantic Swift DB4, een chassis dat op dat moment al vier jaar oud was. Desondanks werd hij toch knap vierde in het kampioenschap na drie overwinningen in tien races, waarvan twee in Timaru en één op Teretonga Park. Craig Baird werd kampioen in de veel snellere Reynard 92H.

Miles was zeer actief in de autosport

Diezelfde Swift DB4 waar Jos Verstappen 33 jaar geleden mee reed, werd vorig seizoen gekocht door Tim Miles. Hij was een zakenman die ontzettend actief was in de autosport. Hij kroop als gerespecteerde amateurcoureur zelf achter het stuur, en won races in de Porsche Carrera Cup Australië en werd vicekampioen in het Australische Endurance-kampioenschap. Tevens pakte hij in 2024 een zege in de GT World Challenge Australia, wat een ontzettend competitief kampioenschap is geworden.

Daarnaast hielp Miles getalenteerde coureurs uit Australië en Nieuw-Zeeland in hun carrières door middel van onder andere financiële steun. Een aantal bekende coureurs die door Miles zijn geholpen, zijn Le Mans-klassewinnaar, 24 uur van Daytona-winnaar en IMSA-kampioen Matt Campbell, en Porsche Carrera Cup-kampioen, 12 uur van Bathurst-klassewinnaar en Supercars-coureur Jaxon Evans.

Tranen bij Jaxon Evans

Miles kwam midden vorig jaar te overlijden bij een fietsongeluk. Hij was 58 jaar. Als eerbetoon werd afgelopen zondag de Tim Miles Memorial Trophy verreden op Highlands Motorsports Park, een Formula Atlantic-race die in het voorprogramma stond van de Grand Prix van Nieuw-Zeeland. Jaxon Evans kwam uit in de Swift DB4 die ooit van Jos Verstappen en Miles was geweest, en met dezelfde livery als uit 1993. Hij won het evenement.

"Voor ons allemaal is het geen makkelijk verlies geweest", vertelde Evans na afloop in tranen. "Ik wilde hem trots maken en ik ben blij dat ik [van dit eerbetoon] mocht deel uitmaken. Hopelijk is het ook niet de laatste keer dat ik met deze auto mag rijden."

