Dubbele draagarmconstructie van RB16B gespot op AMR26
Donderdag wist Aston Martin de AMR26 officieel te laten debuteren in Barcelona. De eerste echte wagen van Adrian Newey kent een aantal opvallende kenmerken, waaronder typische ‘Newey-foefjes’. Zo beschikt de Aston Martin over een dubbele draagarmconstructie aan de achterkant, in de buurt van de uitlaat. Een dergelijk concept zagen we eerder terug op de RB16B, de auto waarmee Max Verstappen in 2021 zijn eerste wereldtitel veroverde.
De ontwikkeling van de nieuwe Aston Martin is niet zonder obstakels verlopen. Het team liet de AMR26 donderdag weliswaar debuteren, maar daaraan gingen meerdere ingrepen van Newey in het ontwerp vooraf. Daarbij lag de focus vooral op het bodywork rondom de Honda-power unit. Tijdens zijn periode bij Red Bull Racing stuurde Newey steevast aan op een zo compact mogelijke motoropstelling, zodat de aerodynamica optimaal zijn werk kon doen. Bij Aston Martin lijkt de voormalig Red Bull-ontwerper dezelfde filosofie te hebben toegepast op de nieuwe wagen.
Dubbele draagarmconstructie
Hoewel het nog even afwachten is of de auto die in Barcelona is gezien ook daadwerkelijk de versie is waarmee het seizoen wordt gestart, zijn er al enkele opvallende details te onderscheiden. De analyse van het ontwerp is eerder al belicht, maar op de foto’s van de achterzijde van de auto is een techniek te zien die eveneens op de RB16B werd toegepast: de dubbele draagarmconstructie bij de uitlaat. Hoe deze oplossing momenteel samenwerkt met de andere onderdelen van de wagen is lastig te beoordelen, maar het is duidelijk dat dit een ontwerp is dat uit de koker van Newey komt.
