Ford heeft veel respect voor Christian Horner, maar de technische achtergrond van Laurent Mekies wordt gezien als een grote pré voor de samenwerking met Red Bull Powertrains. Dat vertelt Mark Rushbrook, topman bij Ford, waarbij hij onder andere ingaat op de engineering-expertise van Mekies in het licht van de aankomende 2026-reglementen.

De samenwerking tussen Ford en Red Bull Powertrains is in een belangrijke fase beland. De officiële testsessies zijn inmiddels van start gegaan en worden in januari 2026 vervolgd. Ford brengt veel expertise op het gebied van batterijtechnologie, elektrische motoren en besturingssoftware mee naar de samenwerking. De 2026 Formule 1-motorreglementen, die een 50/50 verdeling tussen verbrandings- en elektrische kracht introduceren, vormen voor Ford een unieke kans om hun technologie te testen, voordat ze deze in de toekomst ook in elektrische wegauto's kunnen gebruiken.

Mekies' leiderschap en technische visie

Laurent Mekies is per januari 2026 aangesteld als CEO en teambaas van Oracle Red Bull Racing, waarmee hij de kar trekt van het volledige F1-project. Zijn technische achtergrond wordt door Ford als zeer gunstig gezien, zeker gezien de complexiteit van de nieuwe krachtbron. Mekies heeft de verwachtingen voor de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron inmiddels al wat getemperd, wat wijst op een realistische aanpak, en hij richt zich op het behouden van de sleutelfiguren binnen het team.

De rol van Horner en de toekomst van Ford

De managementstructuur bij Red Bull Racing is sinds maart 2024 behoorlijk op de schop gegaan, zo vertrok ook Christian Horner als teambaas. Ford heeft veel respect voor de prestaties die Horner heeft neergezet, maar de focus ligt nu volledig op de intensieve samenwerking met het nieuwe leiderschapsteam. Ford Performance-directeur Mark Rushbrook vertelt dat de rol van Ford in de ontwikkeling van de 2026-motor zelfs groter is dan in eerste instantie gepland, en dat de toewijding van het bedrijf niet alleen afhankelijk is van de individuele coureurs.

Realistische verwachtingen voor 2026

Rushbrook vertelt dat direct succes in het seizoen van 2026 'onrealistisch' is, gezien de introductie van de volledig nieuwe krachtbron en de technische uitdagingen die daarbij komen kijken. De samenwerking tussen Red Bull Powertrains en Ford is echter 'intensiever dan ooit', wat heeft geleid tot de presentatie van de eerste officiële Red Bull-Ford krachtbron, de DM01, in januari 2026. Met de uitgebreide expertise van Ford en de leiding van Mekies, wordt de basis gelegd voor een succesvolle lange termijn.