Red Bull Racing komt vandaag niet in actie tijdens de derde testdag in Barcelona. Dat heeft de renstal van Max Verstappen en Isack Hadjar zojuist aan GPFans bevestigd.

De Formule 1-testweek in Barcelona, die van 26 tot en met 30 januari 2026 wordt verreden, kende op de tweede dag bijzonder lastige omstandigheden door aanhoudende regen. Dit had grote invloed op het testprogramma van Red Bull Racing, dat deze sessies gebruikte om de gloednieuwe RB22 en de in-house ontwikkelde Red Bull-Ford krachtbron onder de loep te nemen. De ochtendsessie was de eerste keer dat Max Verstappen achter het stuur van de nieuwe RB22 kroop. De Nederlander kende een goede start, maar de regen gooide al vroeg roet in het eten.

Crash Hadjar

In de middag was het de beurt aan Isack Hadjar, maar de omstandigheden werden alleen maar slechter. Helaas eindigde de sessie van Hadjar vroegtijdig met een crash in de verraderlijke laatste bocht (bocht 14). De jonge Fransman was net overgestapt op intermediate banden, maar verloor de controle over de RB22 en schoof hard de bandenstapel in, wat aanzienlijke schade aan de achtervleugel en ophanging tot gevolg had. Daarna was het onduidelijk of Red Bull Racing deze week nog in actie zou kunnen komen.

Red Bull niet in actie op woensdag

De grootmacht laat op woensdag in ieder geval verstek gaan, zo heeft Red Bull Racing tegenover GPFans bevestigd. De auto wordt onderzocht en gerepareerd. Dat is overigens geen reden tot paniek. De teams mogen slechts drie van de vijf dagen in actie komen, en Red Bull Racing heeft er daar al twee van verreden. De laatste dag kan dus op donderdag of vrijdag ingezet worden.

