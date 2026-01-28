Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft gereageerd op de uitdagende tweede testdag in Barcelona, waar zowel Max Verstappen als Isack Hadjar in actie kwamen. De wisselvallige weersomstandigheden maakten het de formatie uit Milton Keynes niet makkelijk, maar volgens Mekies is er desondanks veel geleerd. "We moeten ons huiswerk doen en het stapje voor stapje aanpakken," aldus de Fransman, die tevreden is met de vergaarde data.

De Formule 1-testweek in Barcelona, die van 26 tot en met 30 januari 2026 wordt verreden, kende op de tweede dag bijzonder lastige omstandigheden door aanhoudende regen. Dit had grote invloed op het testprogramma van Red Bull Racing, dat deze sessies gebruikte om de gloednieuwe RB22 en de in-house ontwikkelde Red Bull-Ford krachtbron onder de loep te nemen.

Verstappen trotseert de regen

De ochtendsessie was de eerste keer dat Max Verstappen achter het stuur van de nieuwe RB22 kroop. De Nederlander kende een goede start, maar de regen gooide al vroeg roet in het eten. "Max reed in de ochtend. We konden maar één run doen onder droge omstandigheden, voordat de regen kwam", legt Mekies uit. In die korte droge periode zette Verstappen echter wel de onofficiële snelste tijd van de ochtend neer met een 1:19.578, ruim 1,2 seconden sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. Alhoewel hij vroeg in de sessie even in de grindbak belandde bij bocht 5, kon hij zonder schade zijn weg vervolgen en uiteindelijk 27 ronden voltooien. "Wel interessant om met deze auto in de regen te rijden", voegt de teambaas toe. Zo kon er waardevolle data worden verzameld over de energie-uitrol op een natte baan.

Hadjar's crash en de gevolgen

In de middag was het de beurt aan Isack Hadjar, maar de omstandigheden werden alleen maar slechter. "Met Isack in de middag hadden we opnieuw niet de kans om op droogweerbanden te rijden, maar we hebben veel geleerd over de auto in de regen", vertelt Mekies. Helaas eindigde de sessie van Hadjar vroegtijdig met een crash in de verraderlijke laatste bocht (bocht 14). De jonge Fransman was net overgestapt op intermediate banden, maar verloor de controle over de RB22 en schoof hard de bandenstapel in, wat aanzienlijke schade aan de achtervleugel en ophanging tot gevolg had. Mekies noemde het incident "zeer ongelukkig", maar stelde dat het "simpelweg bij het spel hoort." Het belangrijkste is dat Hadjar ongedeerd is gebleven: "Het belangrijkste is dat Isack oké is, en we gaan ons best doen om de auto te repareren en dan zullen we zien wat er volgt." De schade kan echter gevolgen hebben voor het resterende testschema, omdat er in deze fase van het seizoen nog weinig reserveonderdelen zijn.

Trots op eigen krachtbron

Ondanks de zware dag, sprak Mekies zijn trots uit over de performance van de nieuwe in eigen beheer ontwikkelde Red Bull-Ford krachtbron. De DM01-motor levert een totaal vermogen van meer dan 1.000 pk, met een bijna 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen, en heeft in de eerste twee testdagen al 185 ronden afgelegd. Dat zegt veel over de betrouwbaarheid van de gloednieuwe unit. "Ik ben erg trots op het personeel in Milton Keynes", klonk het. "Het is een enorme voldoening dat de allereerste motor die we zelf hebben gemaakt, meteen betrouwbaar was. Maar we moeten ons huiswerk doen en alles is nieuw. We hebben veel werk te doen."

