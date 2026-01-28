VIDEO | Geen overwinning voor Verstappen in 2026? 'Dat zou een grote teleurstelling zijn' l GPFans Raceteam
VIDEO | Geen overwinning voor Verstappen in 2026? 'Dat zou een grote teleurstelling zijn' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-journalist en paddockverslaggever Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de afgelopen winterstop en de shakedown die op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt gehouden.
Luister hier de volledige podcast.
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull Racing
'Red Bull laat van zich horen omtrent vermeend trucje met nieuwe F1-motor'
- 10 minuten geleden
GPFans Raceteam
VIDEO | Geen overwinning voor Verstappen in 2026? 'Dat zou een grote teleurstelling zijn' l GPFans Raceteam
- 47 minuten geleden
Gevolgen van crash Hadjar
Red Bull: 'We kunnen niet garanderen dat Verstappen nog in actie komt na crash Hadjar'
- 1 uur geleden
- 1
GPFans Recap
Verstappen snelste ondanks veroorzaken rode vlag, Russell ziet 'goed werk' van Red Bull | GPFans Recap
- Gisteren 21:48
Cadillac in Barcelona
Pérez blij met problemen bij Cadillac: "Je wilt namelijk dat het nu allemaal boven komt drijven"
- Gisteren 21:03
Liveblog Barcelona-shakedown
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: McLaren bevestigt testplan, Williams last launchevent af
- Gisteren 20:17
- 5
Veel gelezen
200.000+ views
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
150.000+ views
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
100.000+ views
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
75.000+ views
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
50.000+ views
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
- 13 januari
50.000+ views
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari