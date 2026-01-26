Kelly Piquet draagt baby Lily mee: 'Dit is ook een work-out, toch?'
Kelly Piquet draagt baby Lily mee: 'Dit is ook een work-out, toch?'
Voor Max Verstappen zit de winterstop er met de testdagen in Barcelona op. Ook vriendin Kelly Piquet is inmiddels weer aan het werk gegaan. De Braziliaanse vriendin van Verstappen vraagt zich op social media af of het dragen van een baby van tien kilogram ook onder de noemer ‘work-out’ valt.
Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 een stel en de Nederlander zorgde vanaf die tijd ook voor bonusdochter Penelope, die voortkomt uit de relatie tussen Daniil Kvyat en Piquet. Daar kwam afgelopen jaar baby Lily bij, het eerste biologische kind van de viervoudig wereldkampioen.
Piquet toont baby Lily
Piquet is als fotomodel eveneens weer aan het werk gegaan na de winterstop, waarin zij met het hele gezin, inclusief Verstappen, genoot van de zomerzon in Rio de Janeiro. Die vakantie is inmiddels voorbij en ook voor Piquet is het dagelijkse werkleven weer begonnen. Daarbij laat ze optekenen: "Een baby van 10 kilo dragen telt toch ook als een work-out?"
