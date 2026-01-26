Hadjar bijt het spits af voor Red Bull Racing tijdens eerste testdag in Barcelona
Hadjar bijt het spits af voor Red Bull Racing tijdens eerste testdag in Barcelona
Isack Hadjar heeft het spits afgebeten namens Red Bull Racing tijdens de testweek in Barcelona. De Oostenrijkse formatie heeft er dus voor gekozen om niet Max Verstappen de eeste meters te laten verrijden.
De testweek in Barcelona is inmiddels onderweg. Dit gebeurt achter gesloten deuren, om de teams de kans te geven het materiaal uit te proberen, zonder dat dit breed wordt uitgemeten in de media. GPFans kan bevestigen dat Kimi Antonelli, Liam Lawson, Franco Colapinto, Estenban Ocon, Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar inmiddels hun eerste ronden verreden hebben. Op moment van schrijven staat de snelste rondetijd op naam van Antonelli met een 1:22,352.
Hadjar bijt het spits af voor Red Bull Racing
Red Bull Racing heeft er dus voor gekozen om Hadjar als eerste achter het stuur te zetten, maar het is goed mogelijk dat Max Verstappen later vandaag de baan nog opgaat. Wie we in ieder geval niet gaan zijn, zijn de coureurs van McLaren, Ferrari, Aston Martin en Williams. Van die teams is bekend dat ze vandaag - voor Williams geldt dit de hele week - niet in actie zullen komen.
