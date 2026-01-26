Red Bull onthult de daadwerkelijke RB22-bolide voor testdagen in Barcelona
Red Bull onthult de daadwerkelijke RB22-bolide voor testdagen in Barcelona
Zeven van de elf Formule 1-teams hebben hun kleurstellingen al onthuld. Maar bij de lanceerevenementen gaat het altijd om de livery, en niet om de wagen zelf. Op de dag van de eerste testdag trekt Red Bull Racing eindelijk het doek af van de échte 2026-auto. Dit is dan de RB22 waar Max Verstappen en Isack Hadjar mee uit zullen komen.
Er is een boel veranderd voor het aankomende seizoen, niet alleen in de technische reglementen, maar ook bij Red Bull Racing zelf. De auto's worden korter, smaller en lichter. Elektrisch vermogen speelt een grotere rol en er is actieve aerodynamica. Red Bull is een samenwerking aangegaan met Ford en samen met de Amerikaanse autogigant hebben ze een hagelnieuwe power unit ontwikkeld. Hadjar is de nieuwe ploegmaat geworden van viervoudig wereldkampioen Verstappen, nadat Yuki Tsunoda de rol van reservecoureur had gekregen na een teleurstellend seizoen.
De daadwerkelijke RB22
Red Bull maakte de livery van de 2026-wagen bekend tijdens een evenement in Detroit op 15 januari. Maar nu weten we hoe de daadwerkelijke RB22 eruit komt te zien. De energiedrankfabrikant heeft deze zojuist onthuld, net voor de start van de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Hadjar pakt snelste tijd af van Antonelli na drie uur
- 13 minuten geleden
Red Bull Racing zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opvallend detail op RB22
- 24 minuten geleden
Ricciardo geeft startnummer drie met alle liefde door aan Verstappen: 'Natuurlijk zei ik ja'
- 45 minuten geleden
Hadjar bijt het spits af voor Red Bull Racing tijdens eerste testdag in Barcelona
- 1 uur geleden
VIDEO | Nürburgring-race verplaatst voor F1, kans voor Max Verstappen | GPFans News
- 1 uur geleden
'Red Bull Racing zal dit jaar boeten voor grote gok van afgelopen jaar'
- 2 uur geleden
- 3
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'
- 7 januari