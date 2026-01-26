Red Bull onthult de daadwerkelijke RB22-bolide voor testdagen in Barcelona

Zeven van de elf Formule 1-teams hebben hun kleurstellingen al onthuld. Maar bij de lanceerevenementen gaat het altijd om de livery, en niet om de wagen zelf. Op de dag van de eerste testdag trekt Red Bull Racing eindelijk het doek af van de échte 2026-auto. Dit is dan de RB22 waar Max Verstappen en Isack Hadjar mee uit zullen komen.

Er is een boel veranderd voor het aankomende seizoen, niet alleen in de technische reglementen, maar ook bij Red Bull Racing zelf. De auto's worden korter, smaller en lichter. Elektrisch vermogen speelt een grotere rol en er is actieve aerodynamica. Red Bull is een samenwerking aangegaan met Ford en samen met de Amerikaanse autogigant hebben ze een hagelnieuwe power unit ontwikkeld. Hadjar is de nieuwe ploegmaat geworden van viervoudig wereldkampioen Verstappen, nadat Yuki Tsunoda de rol van reservecoureur had gekregen na een teleurstellend seizoen.

De daadwerkelijke RB22

Red Bull maakte de livery van de 2026-wagen bekend tijdens een evenement in Detroit op 15 januari. Maar nu weten we hoe de daadwerkelijke RB22 eruit komt te zien. De energiedrankfabrikant heeft deze zojuist onthuld, net voor de start van de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

