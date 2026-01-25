Verstappen ziet simracen als ultieme voorbereiding voor juniorcoureurs: 'Veel leerzamer'
Max Verstappen heeft een enorme passie voor simracen. De Red Bull Racing-coureur gebruikt bijvoorbeeld Assetto Corsa om zich voor te bereiden op Formule 1-races, en neemt ook deel aan belangrijk iRacing-wedstrijden. Hij vindt het heel nuttig en hoopt het vaker te zien in ontwikkelingsprogramma voor juniorrijders.
Wilde je vroeger als F1-coureur in vorm blijven, dan ging je karten. Of met een daadwerkelijke Formule 1-auto testen, toen ongelimiteerde budgetten en testdagen nog een ding waren. F1-coureurs konden ook gebruikmaken van de peperdure, maar hypermoderne simulators in de fabriek van het team. Maar tegenwoordig is het mogelijk om lekker thuis virtueel te racen. Verstappen kreeg bij een Q&A van Team Redline de vraag of simracen in de toekomst een standaardonderdeel wordt van ontwikkelingsprogramma's voor coureurs.
Verstappen ziet simracen als heel nuttige stap voor juniorrijders
"Ik hoop het wel. Zo proberen wij het ook aan te pakken", antwoordde de viervoudig wereldkampioen. "Ik denk dat het heel nuttig is. Je ziet tegenwoordig heel jonge kinderen al in het karten, en voordat ze gaan karten, zitten ze op de simulator. Het is goed om alvast te leren te begrijpen hoe een raceauto werkt, of dat nou een GT-auto of een formuleauto is. Toen ik voor het eerst in een formuleauto stapte, had ik nog niet zo veel op een simulator gedaan. Het was toen allemaal nog vrij nieuw. Maar ik denk wel dat je er veel meer van kunt leren, als je het vanaf heel jonge leeftijd doet."
Simulators tegenwoordig veel toegankelijker
"De laatste tien jaar zijn simulators ook veel beter geworden", vervolgde Verstappen. Er werd benadrukt dat simulators, waar je gewoon thuis mee kunt spelen, tien jaar geleden een stuk minder toegankelijk waren. "Eigenlijk waren het alleen degenen die op de simulator reden die het ook als werk hadden, die het deden. Er waren maar weinig echte coureurs die er gebruik van maakten."
