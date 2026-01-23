Mattia Binotto verwacht dat er tijdens het Formule 1-seizoen van 2026 aan 'sandbagging' gedaan zal worden, het expres verbergen hoe competitief je daadwerkelijk bent. Er wordt gewezen door de verwachte dominantie van Mercedes, maar de Audi-teambaas denkt dat de Zilverpijlen zullen proberen de nieuwe FIA-regels te omzeilen.

Nieuwe power units doen hun intrede dit jaar. De verbrandingsmotor blijft vrijwel hetzelfde met een V6 van 1,6 liter, maar het elektrisch vermogen vanuit de batterij en de MGU-K spelen een veel grotere rol. Om te voorkomen dat één of meerdere motorren achterlopen qua prestaties, is er geen engine freeze meer, maar heeft de FIA het 'Additional Development and Upgrade Opportunities'-programma (ADUO) geïntroduceerd. De autosport controleert na elke zes Grands Prix hoe de power units presteren. Als het verschil tussen de beste motor en een concurrent groter is dan 2 procent, kan één update worden toegestaan. Is het verschil groter dan 4 procent, dan kunnen zelfs twee updates worden toegelaten.

FIA past dezelfde logica bij de motoren toe als bij de chassis

"Wat de Formule 1 het liefst wil, is dat de teams zo snel mogelijk weer bij elkaar komen", vertelde Binotto bij Terruzzi Racconta. Bij de vorige tijdperken moesten we wachten tot het laatste seizoen van een set reglementen, voordat de concurrentie het dominante team had ingehaald. "Ze willen niet wachten tot 2029, voordat iedereen samenkomt. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? We hadden al zo'n mechanisme voor het chassis. Hoe lang je in de windtunnel mag staan, hangt af van waar je staat in het wereldkampioenschap. Degene die laatste staat, krijgt de meeste windtunneltijd en de beste krijgt de minste windtunneltijd. Ze hebben geprobeerd diezelfde logica toe te passen bij de motoren."

Binotto verwacht 'sandbagging' in 2026

"De slechtste motoren, volgens de berekeningen van de FIA, krijgen meer tijd op de dyno. Moet je meer tijd op de dyno besteden, gebruik je meer motoren, en dus word je gecompenseerd met meer budget om te ontwikkelen", vervolgde de Italiaan. "Maar dit is waar het complexer wordt. Als je namelijk de krachtigste motor hebt en een goede auto, dan ga je niet altijd je spierballen laten zien. Dat is het niet waard. Als je een motor hebt die 25pk meer heeft dan de concurrentie, dan zullen ze waarschijnlijk 10pk daarvan gebruiken. Op die manier wil het dominante team voorkomen dat er meer tijd en budget naar de concurrentie gaat."

Geruchten doen de ronde dat Mercedes de beste power unit heeft, en dat is dan ook de verwachting van velen in de paddock. Na de dominante periode van het Duitse team tussen 2014 en 2021, gaf het team later toe de motor teruggeschroefd te hebben om onderzoeken van de FIA te voorkomen. Binotto zei dat hij niet verwacht dat iemand zo dominant zal zijn als in 2014, maar wel dat een motorleverancier dominant genoeg is om de power unit terug te schroeven.

