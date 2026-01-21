Arvid Lindblad werd vandaag 'gedegradeerd' naar een compleet andere wagen dan zijn Racing Bulls VCARB 03. De rookie van het Red Bull-zusterteam moest namelijk een aantal ronden verrijden in een sullig huurautootje, voordat hij daadwerkelijk de baan op mocht met de nieuwe Formule 1-bolide.

Lindblad, die al sinds 2021 lid is van het opleidingsprogramma van Red Bull, schreef verschillende kampioenschappen in de kartsport op zijn naam, voordat hij zijn fulltime debuut maakte in de autosport. Hij nam deel aan de Italiaanse Formule 4, won zes races en werd derde in de eindstand. Tevens schreef hij de Macau Formule 4-wedstrijd op zijn naam. Lindblad schoof op naar de FIA Formule 3 en streed om de titel met vier overwinningen. Om extra superlicentiepunten te kunnen verdienen, nam hij begin 2025 deel aan de Formula Regional Oceania en met succes: met nog twee races te gaan, had de jonge Brit de titel al op zak. Een zesde plek in de eindstand van de FIA Formule 2 na drie overwinningen was voor de energiedrankfabrikant overtuigend genoeg om een zitje bij Racing Bulls te verdienen.

Artikel gaat verder onder video

Lindblad wordt door Racing Bulls in een Passat gezet

Afgelopen dinsdag werden de eerste kilometers gemaakt met de nieuwe VCARB 03-bolide van 2026. Liam Lawson en Lindblad mochten in totaal vijftien kilometer afleggen op het Autodromo di Imola als zogeheten shakedown. De laatstgenoemde schoot echter tijdens zijn eerste ronde al de grindbak in en dus zat de dag er meteen op.

Op deze woensdag werd een filmdag gehouden, waarin er in totaal 200 kilometer verreden mocht worden. Echter, voordat Lindblad in de Racing Bulls werd gezet, moest hij een aantal ronden doen in een huurauto - een Volkswagen Passat om precies te zijn. Dat is iets compleet anders dan een F1-bolide, natuurlijk.

Het gaf Lindblad de mogelijkheid om even het circuit te verkennen in de gladde en natte omstandigheden, en om de kansen op een tweede incident te minimaliseren. Deze woensdag verliep naar verluidt dan ook zonder een spin of crash, al kon Racing Bulls niet de volledige toegestane 200 kilometer benuttigen.

Apparently, #ArvidLindblad and #LiamLawson are testing track conditions on a white Volkswagen Passat before starting the Filmjng Day with the VCARB03 in Imola.

They did 3 laps with Lindblad at the wheel.

Track is icy at the moment.#F1 #test #RacingBulls #Imola pic.twitter.com/pIQ212TCbJ — Jacopo Rava (@JacopoRava04) January 21, 2026