Lindblad stapt in Volkswagen Passat na incident tijdens eerste Racing Bulls-shakedown
Lindblad stapt in Volkswagen Passat na incident tijdens eerste Racing Bulls-shakedown
Arvid Lindblad werd vandaag 'gedegradeerd' naar een compleet andere wagen dan zijn Racing Bulls VCARB 03. De rookie van het Red Bull-zusterteam moest namelijk een aantal ronden verrijden in een sullig huurautootje, voordat hij daadwerkelijk de baan op mocht met de nieuwe Formule 1-bolide.
Lindblad, die al sinds 2021 lid is van het opleidingsprogramma van Red Bull, schreef verschillende kampioenschappen in de kartsport op zijn naam, voordat hij zijn fulltime debuut maakte in de autosport. Hij nam deel aan de Italiaanse Formule 4, won zes races en werd derde in de eindstand. Tevens schreef hij de Macau Formule 4-wedstrijd op zijn naam. Lindblad schoof op naar de FIA Formule 3 en streed om de titel met vier overwinningen. Om extra superlicentiepunten te kunnen verdienen, nam hij begin 2025 deel aan de Formula Regional Oceania en met succes: met nog twee races te gaan, had de jonge Brit de titel al op zak. Een zesde plek in de eindstand van de FIA Formule 2 na drie overwinningen was voor de energiedrankfabrikant overtuigend genoeg om een zitje bij Racing Bulls te verdienen.
Lindblad wordt door Racing Bulls in een Passat gezet
Afgelopen dinsdag werden de eerste kilometers gemaakt met de nieuwe VCARB 03-bolide van 2026. Liam Lawson en Lindblad mochten in totaal vijftien kilometer afleggen op het Autodromo di Imola als zogeheten shakedown. De laatstgenoemde schoot echter tijdens zijn eerste ronde al de grindbak in en dus zat de dag er meteen op.
Op deze woensdag werd een filmdag gehouden, waarin er in totaal 200 kilometer verreden mocht worden. Echter, voordat Lindblad in de Racing Bulls werd gezet, moest hij een aantal ronden doen in een huurauto - een Volkswagen Passat om precies te zijn. Dat is iets compleet anders dan een F1-bolide, natuurlijk.
Het gaf Lindblad de mogelijkheid om even het circuit te verkennen in de gladde en natte omstandigheden, en om de kansen op een tweede incident te minimaliseren. Deze woensdag verliep naar verluidt dan ook zonder een spin of crash, al kon Racing Bulls niet de volledige toegestane 200 kilometer benuttigen.
Net binnen
Lindblad stapt in Volkswagen Passat na incident tijdens eerste Racing Bulls-shakedown
- 22 minuten geleden
GT3-team zet kampioenschapswinnende auto van Verstappen Racing te koop
- 1 uur geleden
Bortoleto over Audi-project: "Een droom die uitkomt"
- 1 uur geleden
Formule 1 en Netflix onthullen datum van achtste seizoen van Drive To Survive
- 2 uur geleden
VIDEO: Alpine maakt eerste meters met veelbesproken Mercedes-motor
- 3 uur geleden
Red Bull Racing gaat in 2026 voor het eerst samenwerken met haarverzorgingsmerk
- Vandaag 16:00
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan onder intense druk"
- 2 januari