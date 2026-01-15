Dr. Helmut Marko verwacht dat de Mercedes-motoren in 2026 zullen domineren, maar ziet in een gesprek met ORF toch één kans voor Max Verstappen. Zo gaan de coureurs in 2026 een grotere rol spelen in het managen van de systemen, en daarin ziet Marko dat Verstappen weleens doorslaggevend kan zijn.

Voor komend seizoen staan er flink wat veranderingen op het programma. Niet alleen komen er nieuwe Formule 1-wagens, ook worden er compleet nieuwe power units geïntroduceerd. In de wandelgangen wordt al gesproken over een mogelijke dominantie van de Mercedes-motoren, maar los van het vermogen zal het in het nieuwe Formule 1-tijdperk ook meer aankomen op de coureurs. Het management van de systemen, om voldoende energie over te houden, wordt belangrijker en daarin verwacht Marko dat Verstappen de beste zal zijn.

'Voorsprong Mercedes niet makkelijk bij te benen'

Mercedes beschikt volgens Marko over een foefje in de motoren, waarvan hij niet verwacht dat de concurrentie dit snel zal bijbenen: “Je kunt de motorreglementen niet van de ene op de andere dag aanpassen. Daar gaat minstens twaalf maanden voorbereidingstijd overheen.” Toch is het laatste woord daarover nog niet gezegd, want de FIA heeft voor 22 januari een spoedvergadering over dit onderwerp ingelast.

Systemen managen

Desondanks is Marko van mening dat Verstappen een kans heeft op de wereldtitel. Daarbij wijst hij op de stuurmanskunsten van de viervoudig wereldkampioen: “De coureur zal een doorslaggevende rol spelen in hoe hij energie gebruikt en wanneer hij die energie terugwint. Tegelijkertijd moet hij constant op de limiet rijden. En ik denk dat dat een groot voordeel is voor Max, omdat hij extreem snel kan rijden en tegelijkertijd kan nadenken.”

Niet alleen Verstappen beschikt volgens Marko over die kwaliteit; ook Fernando Alonso zou zich kunnen melden in de top: “Maar ook een ervaren rot als Fernando Alonso zou daar bijvoorbeeld voordeel uit kunnen halen. De coureur wordt dus nog belangrijker dan hij nu al is.”

