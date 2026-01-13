De gestolen kart van Jules Bianchi is teruggevonden. Dat heeft Philippe Bianchi, de vader van de in 2015 overleden Formule 1-coureur, bekendgemaakt. Vorige week werd bekend dat er was ingebroken in de woning van de familie Bianchi en dat er negen karts waren meegenomen, waaronder de laatste kart van zoon Jules voordat hij doorstroomde naar de Formule 1.

De diefstal werd door de familie omschreven als "een symbolische, intieme en diep pijnlijke schending" die "een immense wond opnieuw opent". De familie riep de daders op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de spullen terug te brengen, waarbij ze benadrukten dat het beschermen van de herinnering aan Jules Bianchi het belangrijkste is.

Teruggevonden

Philippe Bianchi spreekt op Facebook van "enorme vreugde" en "een enorme opluchting" nu de kart van zijn zoon weer terecht is. Hij bedankt iedereen die het bericht heeft gedeeld op sociale media, de media voor hun berichtgeving en de politie van Brignoles voor hun inzet. "Hartelijk dank, uit de grond van mijn hart, aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Forever Jules," zo besluit Bianchi. Hoewel de belangrijkste kart teruggevonden is, zijn nog niet alle andere karts en een mini-motor terug. De familie heeft echter goede hoop dat ook deze teruggevonden zullen worden.

Bijzondere karts

Dominique Guillien, monteur en goede vriend van de familie Bianchi, veroordeelde de diefstal eerder al scherp. Hij benadrukte dat de karts, waaronder het exemplaar waarop Jules racete, vrijwel geen commerciële waarde hebben omdat ze uniek, identificeerbaar en traceerbaar zijn. "Wat jullie hebben meegenomen is niet zomaar materiaal", zei hij. "Het heeft vrijwel geen commerciële waarde, om een duidelijke reden: je zult het nooit kunnen gebruiken. Het is geïdentificeerd, traceerbaar en onbruikbaar op een kartcircuit. Maar bovenal behoorde het toe aan Jules Bianchi." Guillien riep de daders op om de spullen alsnog terug te brengen, omdat het "nog niet te laat is om het juiste te doen".