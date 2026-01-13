Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1 en voormalig teambaas van Ferrari, roept de Scuderia op om met de juiste energie en een duidelijk plan aan te treden in 2026. Dit seizoen staan er ingrijpende veranderingen op het programma qua chassis- en motorreglementen en dus ligt er een kans voor een heropleving van het team.

Domenicali benadrukt in gesprek met Sky F1 dat er geen reden is voor negativiteit. "Ze moeten een plan hebben", zo stelt de Italiaan. "Ik ben er zeker van dat Fred [Vasseur], Lewis [Hamilton] en Charles [Leclerc] een plan hebben. Dat is wat belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is om te reageren, niet om weg te kwijnen, zoals het normaal is, naar de vierde plaats in het kampioenschap. We willen een sterk Ferrari, en ze verdienen het om in een sterkere positie te staan. Dus dat is wat ze mee moeten nemen voor de winterstop, om ervoor te zorgen dat er de juiste energie is om op te volgen."

Teleurstellend 2025

Ferrari beleefde in 2025 een teleurstellend seizoen, waarin het team als vierde eindigde in het constructeurskampioenschap en Lewis Hamilton geen enkel podium wist te behalen. Een enorme tegenvaller, zeker gezien de hoopvolle verwachtingen na het behalen van de tweede plaats in het jaar daarvoor en de komst van de zevenvoudig wereldkampioen.

Cruciaal jaar voor Ferrari

Domenicali, onder wiens leiding Ferrari in 2008 haar laatste constructeurstitel won, ziet 2026 als een cruciaal jaar. Hij verwacht dat de nieuwe reglementen, die onder andere een 50/50 verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen en het gebruik van 100% duurzame brandstoffen met zich meebrengen, de krachtsverhoudingen op de grid flink op kunnen schudden. "Iedereen praat, maar niemand weet waar we staan", voorspelt Domenicali, die een "evolutie" van het landschap bij elke race verwacht.

