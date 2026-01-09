Het team van Audi is vandaag in Barcelona geweest om de nieuwe power unit in de wagen te testen. Daarvan zijn inmiddels diverse beelden opgedoken, maar een nieuw filmpje toont de nieuwe bolide in een hogere resolutie.

Audi is het eerste team dat de nieuwe power unit daadwerkelijk in actie brengt. Het Duitse merk debuteert komend jaar op de startgrid, al opereerde het de afgelopen jaren uiteraard al onder de naam Kick Sauber. Waar Cadillac, als tweede debutant, heeft gekozen voor het afnemen van Ferrari-power units, ontwikkelt Audi de motoren volledig zelf. Jonathan Wheatley richt zich binnen die constructie vooral op het reilen en zeilen van het team, terwijl voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto zich voornamelijk bezighoudt met de krachtbronnen.

Nieuwe beelden

De beelden tonen het ontwerp van de 2026-wagen, al kan niet met zekerheid worden bevestigd of het om volledig authentiek beeldmateriaal gaat. Wel is duidelijk een typisch 2026-ontwerp te zien: de wagen oogt smaller en de zogenoemde ‘rake’ lijkt weer terug te keren, waardoor het lijkt alsof de auto iets voorover helt. De livery is volledig zwart, met aan de bovenkant en bij de T-cam het logo van het Duitse merk. Eerder werd al benadrukt dat dit hoogstwaarschijnlijk niet de definitieve wagen is; die zal pas tijdens de testdagen in Bahrein worden gepresenteerd. Bekijk hier de beelden.

best images we have so far pic.twitter.com/W7YRFtXaE5 — Qvist Designs (@Qvist_Designs) January 9, 2026

