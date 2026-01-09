Het team van Alpine heeft de geplande shakedown, die over twee dagen zou plaatsvinden, uitgesteld, zo meldt Formule 1-journalist Jorge Pieró. De Franse brigade rijdt in het nieuwe seizoen met Mercedes-motoren, en de vertraging van de shakedown zou te maken hebben met bepaalde data die het Duitse team nog niet heeft geleverd.

Het Franse team maakte vorig jaar bekend dat het geen Renault-motoren meer zou gaan gebruiken binnen de Formule 1. Al tijdens de introductie van de V6-hybride motoren in 2014 kwamen de Franse motoren flink tekort ten opzichte van Mercedes, dat toen nog de dienst uitmaakte. Red Bull Racing klaagde dan ook regelmatig dat het vooral vermogen tekortkwam om de strijd aan te gaan met de Zilverpijlen. Het gevecht tussen Red Bull en Renault mondde zelfs uit in een tijdelijke naamsverandering bij Red Bull in 2016: het team koos ervoor om de motoren onder de naam TAG Heuer te laten rijden, totdat het in 2019 overstapte naar Honda.

'Shakedown verplaatst door Alpine'

In 2026 zal Alpine ook geen gebruik meer maken van Renault-motoren, maar is het team officieel een klant van Mercedes geworden. De shakedown van het team zou aanvankelijk op zondag 11 januari plaatsvinden, maar is volgens de journalist uitgesteld. Dit zou te maken hebben met de levering van specifieke data over de Mercedes-power unit, die te laat bij Alpine zou zijn aangekomen. De shakedown vindt nog wel plaats, maar zal vermoedelijk tussen 20 en 22 januari worden uitgevoerd.

