'Alpine moet shakedown uitstellen vanwege vertraging Mercedes-motor'
'Alpine moet shakedown uitstellen vanwege vertraging Mercedes-motor'
Het team van Alpine heeft de geplande shakedown, die over twee dagen zou plaatsvinden, uitgesteld, zo meldt Formule 1-journalist Jorge Pieró. De Franse brigade rijdt in het nieuwe seizoen met Mercedes-motoren, en de vertraging van de shakedown zou te maken hebben met bepaalde data die het Duitse team nog niet heeft geleverd.
Het Franse team maakte vorig jaar bekend dat het geen Renault-motoren meer zou gaan gebruiken binnen de Formule 1. Al tijdens de introductie van de V6-hybride motoren in 2014 kwamen de Franse motoren flink tekort ten opzichte van Mercedes, dat toen nog de dienst uitmaakte. Red Bull Racing klaagde dan ook regelmatig dat het vooral vermogen tekortkwam om de strijd aan te gaan met de Zilverpijlen. Het gevecht tussen Red Bull en Renault mondde zelfs uit in een tijdelijke naamsverandering bij Red Bull in 2016: het team koos ervoor om de motoren onder de naam TAG Heuer te laten rijden, totdat het in 2019 overstapte naar Honda.
'Shakedown verplaatst door Alpine'
In 2026 zal Alpine ook geen gebruik meer maken van Renault-motoren, maar is het team officieel een klant van Mercedes geworden. De shakedown van het team zou aanvankelijk op zondag 11 januari plaatsvinden, maar is volgens de journalist uitgesteld. Dit zou te maken hebben met de levering van specifieke data over de Mercedes-power unit, die te laat bij Alpine zou zijn aangekomen. De shakedown vindt nog wel plaats, maar zal vermoedelijk tussen 20 en 22 januari worden uitgevoerd.
Gerelateerd
Net binnen
'Nieuwe beelden shakedown Audi tonen 2026-wagen in volle glorie'
- 11 minuten geleden
'Alpine moet shakedown uitstellen vanwege vertraging Mercedes-motor'
- 1 uur geleden
'Honda loopt nog steeds achter de feiten aan door keuze om terug te trekken in 2021'
- 2 uur geleden
Verstappen geniet in Monaco nog even van welverdiende winterstop
- 2 uur geleden
Norris kijkt ernaar uit om wereldtitel te verdedigen: "Iedereen wil mijn kroon"
- 3 uur geleden
- 2
Ferrari onthult naam 2026-wapenfeit: SF-26 | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december
'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
- 31 december
Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan onder intense druk"
- 2 januari