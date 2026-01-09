close global

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

Windsor wuift kritiek Pérez op Red Bull weg: "Niet zelfkritisch genoeg"

Windsor wuift kritiek Pérez op Red Bull weg: "Niet zelfkritisch genoeg"

Jan Bolscher
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

Voormalig F1-teammanager Peter Windsor heeft in een livestream op zijn YouTube-kanaal hard uitgehaald naar de uitspraken van Sergio Pérez over de Red Bull-auto en Max Verstappen. Pérez stelde dat de auto van Red Bull specifiek is afgestemd op Verstappen, maar volgens Windsor is het aanpassingsvermogen van een coureur cruciaal en moet Pérez meer zelfkritiek tonen.

Pérez was eerder kritisch over Red Bull en stelde dat er altijd problemen waren, ongeacht of hij sneller of langzamer was dan Verstappen. Windsor vergelijkt de situatie met die van Sebastian Vettel, die problemen had toen hij naast Daniel Ricciardo reed bij Red Bull. Ook Fernando Alonso had soortgelijke problemen toen hij naast Lewis Hamilton bij McLaren reed. Volgens Windsor hebben deze coureurs hun problemen niet echt aangepakt. "Het komt vaker voor: een tweede coureur is langzamer, en onvermijdelijk geeft hij een ander aspect de schuld. Het leidt altijd tot een neerwaartse spiraal. Een klassiek voorbeeld is Sebastian Vettel toen hij Red Bull verliet. Hij pakte sommige problemen die zichtbaar werden toen hij naast Daniel Ricciardo reed niet aan", aldus Windsor.

Windsor over rijstijl Pérez en Verstappen

Alex Albon, een andere voormalige Red Bull-coureur, zei dat de voorkant van de Red Bull-wagen goed past bij Verstappens rijstijl, maar ontkende dat de auto specifiek voor Verstappen werd gebouwd. Windsor denkt dat de rijstijlen van Pérez, Albon en Verstappen te verschillend zijn om een goede middenweg te vinden. Hij legt uit dat Pérez niet met onderstuur rijdt en zijn talent gebruikt om het vermogen soepel op te bouwen, terwijl Verstappen in staat is om om problemen heen te rijden door het gaspedaal, rempedaal en stuur te manipuleren. "Alex heeft soepele, mooie inputs en steunt vooral op de achterkant van de auto", aldus Windsor over de rijstijl van Albon in vergelijking met die van Verstappen. Albon zelf gaf eerder aan dat hij vooral de achterkant van de auto steunt, terwijl Verstappen juist de voorkant benut.

Windsor prijst Verstappen om zijn vermogen

Windsor prijst Verstappen om zijn vermogen de auto te laten roteren, zelfs als er onderstuur is. "De realiteit was dat als Max onderstuur had, hij de auto alsnog kon laten roteren." Dit verschil in rijstijl leidt volgens Windsor tot verschillende meningen over de afstelling van de auto. "Fernando zei: dit klopt niet, McLaren behandelt mij niet eerlijk, dus ik ga weg. Ik denk niet dat hij de problemen toen echt heeft aangepakt", aldus Windsor over de situatie van Alonso bij McLaren.

