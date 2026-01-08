Cadillac maakt dit jaar haar intrede in de Formule 1, waardoor het veld uitbreidt van tien naar elf teams en dus van twintig naar 22 auto's. Eigenlijk is het te veel, vindt Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen waarschuwt dat het niet alleen krap wordt op de baan, maar ook in de paddock en de pitstraat.

Begin februari 2023 besloot de FIA om het proces te starten om een elfde team voor de Formule 1 te vinden. Na vele aanmeldingen te hebben weggewuifd, bleef alleen Michael Andretti met zijn eigen Andretti Global als geschikte kandidaat over. Toch liep deze poging van Andretti stuk - waarom is officieel niet bekend, maar naar verluidt was Formula One Management (FOM) niet onder de indruk van de nogal directe uitspraken en aanpak van de IndyCar-legende. Ook de handen ineenslaan met Cadillac als motorleverancier hielp niet de Formule 1 te overtuigen. Desondanks werkte Andretti Global stug door aan de bouw van een fabriek en een F1-bolide in het Verenigd Koninkrijk. Pas toen Michael de touwtjes uit handen gaf aan de TWG Group, werd FOM enthousiast over dit elfde team, wat officieel zal uitkomen als het Cadillac Formula 1 Team. Echter, Verstappen hekelt het FIA-besluit om de grid uit te breiden.

Geen onprofessionele teams meer

"We zaten eigenlijk al op de limiet", antwoordde Verstappen bij Pelas Pistas op de vraag hoeveel auto's er zouden moeten deelnemen in het Formule 1-veld. Gabriel Bortoleto voegde toe: "In F3 racen ze met dertig auto's, al zijn het wel kleinere auto's, maar dat is echt te veel." Verstappen reageerde: "22 ook... Maar uiteindelijk gaat het erom hoe professioneel een nieuw team is. Tegenwoordig wil je niet meer van die onprofessionele teams." In de eind jaren tachtig en begin jaren negentig waren er een boel formaties die totaal niet konden meekomen, maar wel in F1 werden toegelaten, zoals Life en Andrea Moda, met meer dan dertig inschrijvingen als resultaat.

Roberto Moreno in de Andrea Moda van 1992 op Monaco

Het past niet in de paddock en pitstraat

Ook als je de professionaliteit van een nieuw team achterwege laat en puur kijkt naar hoe het er op de baan aan toe zou gaan, vindt Verstappen elf teams eigenlijk te veel. "Het hangt af van de ruimte op het circuit, maar 22 of zelfs 24 auto's is de absolute limiet, vind ik. Eigenlijk is het te veel. Begrijp me niet verkeerd, ik zou graag dertig auto's willen zien, maar met hoe lang en breed de auto's zijn en hoe groot de teams zijn geworden, past het logistiek gezien niet eens in de paddock of de pitstraat."

