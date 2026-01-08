Tsunoda laat voor het eerst sinds degradatie van zich horen: "Ik kijk ernaar uit"
Tsunoda laat voor het eerst sinds degradatie van zich horen: "Ik kijk ernaar uit"
Yuki Tsunoda staat niet op de Formule 1-grid van 2026 na verschuivingen van coureurs bij Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Toch kijkt hij uit naar het aankomende seizoen waarin de Japanner een nieuwe rol krijgt.
Tsunoda werd al sinds 2016 gesteund door Honda en won het Japanse Formule 4-kampioenschap, voordat hij naar Europa vertrok. Hij won wedstrijden in de Euroformula Open en het FIA Formule 3-kampioenschap, voordat hij de stap maakte naar de FIA Formule 2. Tsunoda werd derde in de eindstand, nadat hij drie races op zijn naam had geschreven. Het leverde hem een zitje in de Formule 1 op bij Racing Bulls, wat we toen nog kenden als AlphaTauri.
Tsunoda kijkt uit naar nieuwe rol
Tsunoda bewees zichzelf als een solide middenvelder van 2021 tot en met 2024. Na twee teleurstellende Grands Prix van Liam Lawson bij Red Bull Racing vorig jaar, mocht Tsunoda vanaf zijn thuisrace op Suzuka instappen bij het hoofdteam naast Verstappen. Helaas wist hij geen enkele keer in de top vijf te finishen en dus nam Red Bull het besluit om Tsunoda uit het stoeltje te trekken.
De 25-jarige uit Sagamihara is niet ontslagen, maar hij is de officiële reserve- en testcoureur van de energiedrankfabrikant geworden. "Een nieuw jaar en een nieuwe uitdaging", schreef hij op Instagram. "Ik kijk uit naar de kans om te groeien in een nieuwe rol."
Isack Hadjar, die vorig jaar op het podium stond op Zandvoort, is de opvolger van Tsunoda en wordt dus de nieuwe teamgenoot van Verstappen.
Gerelateerd
Net binnen
Wolff waarschuwt: "Ook ik ben dan mijn positie binnen Mercedes niet zeker"
- 27 minuten geleden
Villeneuve onder de indruk van één oud-ploegmaat van Verstappen: "Hij maakt elk team beter"
- 1 uur geleden
Verstappen hekelt FIA-besluit om grid naar elf teams uit te breiden: "Zaten al op de limiet"
- 1 uur geleden
Anthony Hamilton onthult details van nieuwe HybridV10: "Dit betekent écht racen"
- 2 uur geleden
- 4
Tsunoda laat voor het eerst sinds degradatie van zich horen: "Ik kijk ernaar uit"
- 3 uur geleden
Voormalig hoofdmonteur Verstappen krijgt promotie en neemt nieuwe Audi-rol aan
- Vandaag 15:53
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- Gisteren 06:59
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december
'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
- 31 december
Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan onder intense druk"
- 2 januari