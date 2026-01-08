Yuki Tsunoda staat niet op de Formule 1-grid van 2026 na verschuivingen van coureurs bij Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Toch kijkt hij uit naar het aankomende seizoen waarin de Japanner een nieuwe rol krijgt.

Tsunoda werd al sinds 2016 gesteund door Honda en won het Japanse Formule 4-kampioenschap, voordat hij naar Europa vertrok. Hij won wedstrijden in de Euroformula Open en het FIA Formule 3-kampioenschap, voordat hij de stap maakte naar de FIA Formule 2. Tsunoda werd derde in de eindstand, nadat hij drie races op zijn naam had geschreven. Het leverde hem een zitje in de Formule 1 op bij Racing Bulls, wat we toen nog kenden als AlphaTauri.

Tsunoda kijkt uit naar nieuwe rol

Tsunoda bewees zichzelf als een solide middenvelder van 2021 tot en met 2024. Na twee teleurstellende Grands Prix van Liam Lawson bij Red Bull Racing vorig jaar, mocht Tsunoda vanaf zijn thuisrace op Suzuka instappen bij het hoofdteam naast Verstappen. Helaas wist hij geen enkele keer in de top vijf te finishen en dus nam Red Bull het besluit om Tsunoda uit het stoeltje te trekken.

De 25-jarige uit Sagamihara is niet ontslagen, maar hij is de officiële reserve- en testcoureur van de energiedrankfabrikant geworden. "Een nieuw jaar en een nieuwe uitdaging", schreef hij op Instagram. "Ik kijk uit naar de kans om te groeien in een nieuwe rol."

Isack Hadjar, die vorig jaar op het podium stond op Zandvoort, is de opvolger van Tsunoda en wordt dus de nieuwe teamgenoot van Verstappen.

