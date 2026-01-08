Richard Verschoor heeft zijn eerste echte trainingsdag bij McLaren achter de rug. De Nederlander kondigde vorige maand aan dat hij als ontwikkelingscoureur bij het team aan de slag gaat.

Een onderdeel van zijn werkzaamheden zal de ontwikkeling van het hypercar-programma zijn, zo onthult Verschoor bij de aankondiging van zijn aanstelling bij McLaren. Het team zal namelijk in 2027 actief zijn in het World Endurance Championship, en voor Verschoor zit er daarom ook een uitstapje in de European Le Mans Series in 2026.

Verschoor deelt update

Toch lijkt er meer in het vat te zitten, waarover Verschoor binnenkort meer kan melden, zo legt hij op Linkedin uit. "Daar zijn we dan! Eerste bezoek aan het McLaren Technology Center in 2026. Hoogstwaarschijnlijk de eerste van velen. Vandaag hadden we dag 1 van ons trainingskamp, samen met alle development drivers. Het is een droom die uitkomt om te beginnen met werken bij een groot team, merk of fabrikant. Superenthousiast om te leren en samen mooie resultaten te behalen," legt Verschoor uit. Daarnaast onthult hij dat er binnenkort meer nieuws zal volgen: "Meer nieuws over mijn race-seizoen volgt binnenkort, dus blijf op de hoogte."

Onlangs sprak GPFans ook met Verschoor en daarin ging de McLaren-coureur in op het nieuwe avontuur. Bekijk die video door hier te klikken of via de speler onder deze tekst.

