Voor Sergio Pérez staat een seizoen te wachten waarin hij mogelijk zijn sportieve revanche kan halen. De Mexicaan verdween via de achterdeur bij Red Bull Racing en gaat dit jaar aan de slag bij debutant Cadillac. Voordat dat allemaal begint, geniet Pérez nog van de winterstop in Amsterdam.

Pérez werd aan het einde van 2024, ondanks een doorlopend contract, aan de kant geschoven. Het verschil met teamgenoot Max Verstappen, die dat seizoen zijn vierde titel pakte, was simpelweg te groot. Toch konden ook opvolgers Liam Lawson en Yuki Tsunoda het gat richting de Nederlander niet dichten. Komend seizoen krijgt Isack Hadjar zijn kans.

Cadillac debuut

'Checo' gaat samen met Valtteri Bottas beginnen aan het avontuur bij Cadillac. Het Amerikaanse team heeft het afgelopen jaar diverse keren meegedaan tijdens Formule 1-weekenden en alles tot in de puntjes gesimuleerd om zo zo goed mogelijk voorbereid te zijn. De ervaring van beide mannen moet helpen bij de opbouw van het Amerikaanse team. Toch geniet Pérez ook nog even van zijn winterstop; op Instagram laat hij zien dat hij dat doet in de Nederlandse hoofdstad.

'Checo' geniet ook van het winterweer in Nederland. 📸: schecoperez pic.twitter.com/rq3G3VLL3y — GPFans NL (@GPFansNL) January 7, 2026

