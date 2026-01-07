George Russell vertelt dat hij afgelopen jaar juist door wat gas terug te nemen, betere resultaten wist te behalen in dienst van het team van Mercedes. Een les die de Brit via de harde weg leerde als teammaat van Lewis Hamilton.

George Russell maakte in 2022 de overstap van Williams naar Mercedes, waar hij plaatsnam naast zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Ondanks dat de Duitse grootmacht dat jaar een duikeling maakte qua performance, was het voor de Brit een grote stap vooruit qua performance van de auto. In 2023 kende Russell echter een moeilijk seizoen. In gesprek met geselecteerde media vertelt hij dat hij te hard pushte om te ontdekken wat hij op de mat kon leggen naast zijn wereldberoemde teamgenoot.

Voorbij de limiet

Russell eindigde dat jaar op slechts de achtste plek in het wereldkampioenschap, waar Hamilton het met de derde plaats aanzienlijk beter deed: "Gedurende mijn tijd met Lewis als teammaat had ik het gevoel dat ik mijzelf wilde pushen om te zien wat ik in huis had", citeert RN365. "Ik wilde voorbij de limiet gaan en zien wat er zou gebeuren. Dat was vooral tijdens het seizoen van 2023."

Gas terug

Russell vervolgt: "Ik was niet tevreden met voor podiumplaatsen vechten. Ik wilde de grenzen verleggen en een beter resultaat scoren, in plaats van te tekenen voor een podium of een vierde plaats. Dat ontplofte een beetje in mijn gezicht. Dus afgelopen jaar nam ik een beetje gas terug en dat heeft geholpen om betere resultaten te scoren."

