Middenin het Formule 1-seizoen van 2025 heerste er onrust tussen Max Verstappen en George Russell met drama in Spanje en Canada. Giedo van der Garde denkt dat de Brit 'vieze spelletjes' speelde, omdat hij de grip op zijn toekomst met Mercedes en Toto Wolff dreigde te verliezen.

Verstappen en Russell waren al geen fan van elkaar in de slotfase van 2024, toen er over en weer werd geruzied over straffen. Een paar maanden later was het weer raak. Na een herstart op het Circuit de Barcelona-Catalunya dook Russell aan de binnenkant van de Red Bull bij bocht één, maar hij duwde hem buiten de baan. Ook al hoefde het van de stewards niet, Gianpiero Lambiase gaf Verstappen toch de opdracht om Russell er terug langs te laten. De Nederlander besloot expres een touché uit te delen met een flinke tijdstraf en strafpunten tot gevolg.

Vieze spelletjes van Russell

Verstappen zat op het randje van een schorsing en dus besloot poleman Russell bij de volgende race in Montreal een sneer uit te delen. "Ik kan me nog wel strafpunten veroorloven", zei hij lachend, nadat hem werd gevraagd hoe hij ging verdedigen ten opzichte van Verstappen. Tijdens de race was er een safety car en daar ging Russell uit het niets hard op de rem. Verstappen kon niet anders dan de Zilverpijl eventjes in te halen, maar hij gaf de plek meteen weer terug. Russell liet echter meteen op de boardradio weten dat wat Verstappen deed, niet mocht, hopend op een straf.

"Russell, man, oude matennaaier. Hij ging gewoon vol op de rem staan achter de safety car", vertelde Van der Garde in het jaaroverzicht van Viaplay. "Daardoor vloog Max hem eventjes voorbij. Hup, hij gaat meteen op de boardradio. Dat zijn echt vieze spelletjes."

De spanningen tussen Russell en Verstappen ontstonden mogelijk, omdat de Nederlander gesprekken voerde met Mercedes. Dat had ten koste kunnen gaan van Russells stoeltje. "Dan weet je natuurlijk dat de paddock daar vol op gaat duiken om er iets van te maken", aldus Van der Garde.

