Christian Mansell zou het afgelopen FIA Formule 2-seizoen hebben moeten doen met Rodin Motorsport. De coureur verdween echter plotseling vanwege "persoonlijke redenen" en bleef een jaar lang stil. De Australiër keert nu echter terug in de autosport en legt uit wat er precies is gebeurd.

Een week voor de F1 Grand Prix van Australië, de thuisrace van Mansell waar de Formule 2 in het voorprogramma stond, besloot hij ineens om te stoppen. Amaury Cordeel werd als diens vervanger aangekondigd en zou het gehele F2-seizoen meedoen. Van Mansell hoorden we gedurende het jaar helemaal niks, maar rond oud en nieuw heeft hij een update gegeven. Hij kampte met zijn mentale gezondheid na een ADHD-diagnose. Mansell heeft hard aan zijn problemen gewerkt en is klaar om weer te gaan racen. Aankomend weekend en op 17 en 18 januari komt hij in actie in de Michelin 6H Abu Dhabi en de Michelin 24H Dubai in een Mercedes-AMG GT3 van Team Motopark.

Mansell werd gediagnosticeerd met beide vormen van ADHD

"2025 was absoluut een jaar om te vergeten", schreef Mansell in een emotionele post op Instagram. "Eerlijk gezegd heeft dit jaar me compleet gebroken. Ik ben nog nooit zo op de proef gesteld in mijn leven. Ik heb tegenslagen moeten overwinnen die ik nooit gewild of gevraagd had, en dat was ontzettend moeilijk. Ik kreeg de diagnose ADHD, iets waarvan ik later ontdekte dat het mijn hele leven al speelde, sinds ik ongeveer zes jaar oud was. Ik heb me altijd al anders gevoeld, te luid, te stil, afwezig in gesprekken, en mijn emoties waren onverklaarbaar en onvoorspelbaar. Ik heb altijd graag gedacht dat ik een streber was, dus toen uit de uitslag bleek dat ik voor 99% zeker beide vormen van ADHD had, was niemand verbaasd. Het verklaart eerlijk gezegd alles voor mij."

© Driving Force Events | Mansell zal in Abu Dhabi en Dubai racen met deze Mercedes-AMG GT3

Relatie met mentale gezondheid onder controle krijgen

"Het feit dat het veertien jaar lang ongediagnosticeerd is gebleven, heeft me absoluut niet geholpen", vervolgde de Australiër. "Ik verloor de controle over mijn mentale gezondheid en belandde aan het begin van het jaar in een behoorlijk donker dal. Als man was ik dom en probeerde ik het op te kroppen - spoiler alert: dat werkt niet. 2026 is voor mij een jaar van verandering. Ik heb de manier waarop mijn hersenen werken veranderd, mijn relatie met mentale gezondheid is veranderd en ik heb het nu goed onder controle. En ik heb een compleet andere kijk op het leven en waarom het de moeite waard is om te leven."

