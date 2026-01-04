Dakar 2026: Bijzondere Etappe 1-zege De Mévius en Baumel, veel Nederlanders met pech

De Dakar Rally van 2026 is nu écht van start gegaan. Na de proloog van zaterdag maakten de meer dan driehonderd deelnemers zich deze zondag op voor de eerste etappe. Het was een omloop rond Yanbu van 518 kilometer, waarvan 305 kilometer de special stage was.

Ross Branch was het snelst bij de motoren op zijn Hero, ondanks dat hij twee keer verdwaalde. Helaas kreeg de Botswaan een tijdstraf van zes minuten voor het overschrijden van de snelheidslimiet, en zo ging de etappezege naar Edgar Canet. De jonge KTM-rijder werd één minuut onder teamgenoot Daniel Sanders en de Honda's van Ricky Brabec en Tosha Schareina geklasseerd. Ian Olthof beschadigde een velg op een steen en werd 46e. Paul Spierings kwam als beste over de finish bij de T3-buggy's (Challenger-klasse), maar kreeg een tijdstraf van 70 seconden voor twee snelheidsovertredingen. Etappe 1 werd daarom gewonnen door David Zille. Kees Koolen en Puck Klaassen eindigden in de achterhoede van de top twintig op iets met dan een kwartier achterstand. Xavier de Soultrait zegevierde bij de T4-buggy's (SSV-klasse) in een één-twee-drie voor Polaris.

Veel pech voor Nederlanders bij de auto's

Guillaume De Mévius kwam na 3 uur, 7 minuten en 49 seconden als snelste over de finish van de eerste etappe bij de auto's. Het is een bijzondere overwinning voor zijn navigator Mathieu Baumel. Elf maanden geleden werd zijn rechterbeen namelijk geamputeerd. Hij was geschept door een andere auto, toen hij mensen met pech aan het helpen was. Het duo in de Mini was 40 seconden sneller dan de Dacia van Nasser Al Attiyah, de Ford van Martin Prokop, de Toyota van de verrassend rappe Marek Goczał, en proloog-winnaar Mattias Ekström. Yazeed Al Rajhi, de Dakar-winnaar van 2025, verloor bijna een half uur. Hij miste een waypoint, werd bestraft vanwege een snelheidsovertreding en liep twee lekke banden op.

De Nederlanders hadden het eveneens lastig. Janus van Kasteren werd 51e na drie lekke banden. Shiver-Century-ploegmaat Michiel Becx verloor drie uur en werd 68e. Na slechts honderd meter ging er een slang kapot, waardoor er lekkage ontstond met koelingsproblemen tot gevolg. Ook de Century van Tim en Tom Coronel had mechanisch malheur. Na zo'n dertig kilometer begon het stuur schuin te staan en dat werd erger en erger. De tweeling verloor meer dan twintig minuten vanwege reparaties en eindigden als 57e. Roger Grouwels crashte bovenop een rotsblok, toen hij om Dave Klaassen, die vaststond, wilde rijden. Het werd P55 voor Grouwels en P50 voor Klaassen.

Van den Brink ziet Loprais snelste worden bij de trucks

De volledige top zes bij de trucks bestond uit Iveco's. Aleš Loprais was het snelst na 3 uur, 42 minuten en 15 seconden, ondanks een tijdstraf. Mitchel van den Brink werd tweede op minder dan twee minuten achterstand en hield Martin Macík achter zich. Richard de Groot kwam als vijfde aan de finish achter Vaidotas Žala en kon dus tevreden terugblikken na de eerste etappe. Martin van den Brink, Kay Huzink en Gert Huzink sleepten ieder een toptienresultaat binnen. William de Groot werd slechts vijftiende na reparaties. Hij raakte een boom en dus was de ruit kapotgegaan. De snelle Tatra van Martin Soltys kan nu eigenlijk al een kans op de algemene Dakar-zege bij de trucks vergeten. Hij zag een greppel over het hoofd, crashte en verloor drie uur.

