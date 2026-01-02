Ook voor Max Verstappen is het nieuwe jaar begonnen. De Nederlander gaat samen met Red Bull Racing in 2026 een nieuw avontuur tegemoet, waarbij het team voor het eerst met volledig eigen motoren op de startgrid zal staan. Oud en nieuw was voor Verstappen dan ook een heugelijk moment, dat werd gevierd in Rio de Janeiro.

Na vier jaar op rij de titel te hebben veroverd, greep Verstappen in 2025 naast het kampioenschap. Die ging uiteindelijk naar Lando Norris, die in 2024 nog als vicekampioen werd afgevlagd. Red Bull begon het seizoen moeizaam, maar wist in de tweede helft sterk terug te slaan. Komend jaar staan er veel veranderingen op de planning; daarnaast wordt het het eerste jaar dat Laurent Mekies namens Red Bull Racing voorbereidt. Ook krijgt Verstappen een nieuwe teamgenoot, in de persoon van Isack Hadjar.

Oud en nieuw Verstappen en Piquet

Voordat het spektakel in maart van start gaat, genieten de coureurs nog van hun winterstop. Verstappen was samen met zijn vriendin Kelly Piquet in Rio de Janeiro om te genieten van de zomerzon. Daar vierde de Nederlander dan ook oud en nieuw.

Het hele gezin was daarbij aanwezig.

Kort nadat de jaarwisseling had plaatsgevonden, gooide Verstappen nog even een Portugese uitspraak eruit die hij had geleerd. Die zullen we maar niet vertalen.

