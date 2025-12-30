Niet alleen voor Max Verstappen is de winterstop een periode van bijkomen, uitrusten en weer opladen; ook vriendin Kelly Piquet is toe aan een vakantie. Het Braziliaanse model is daarom afgereisd naar haar thuisland Brazilië en deelt een aantal vakantiekiekjes, waarop ook baby Lily te zien is.

Lily is het eerste kind van Verstappen en Piquet. Naast bonusdochter Penelope, die voortkomt uit de relatie tussen Piquet en voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat, lijkt het gezin nu compleet. De afgelopen dagen werden er diverse kerstkiekjes gedeeld waarop het gezin samen te zien was.

Vakantie

In aanloop naar oud en nieuw is Piquet afgereisd naar Brazilië. Daar geniet ze van de zomerzon, en ook baby Lily wordt daarbij op beeld vastgelegd.

