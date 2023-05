Jan Bolscher

Zondag 7 mei 2023 23:11 - Laatste update: 23:13

Sergio Pérez kwam als tweede over de streep in de Grand Prix van Miami. Een teleurstellend resultaat, gezien hij de race aanving vanaf pole position met teammaat Max Verstappen op de negende stek.

De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was op zaterdag in de kwalificatie de lachende derde nadat Charles Leclerc in de slotseconden van Q3 crashte waardoor de sessie met een rode vlag werd afgezwaaid. Pérez eindigde zodoende bovenaan de tijdenlijst, terwijl Verstappen geen ronde meer kon verrijden en werd verdoemd tot een negende startplaats. De uitgelezen kans voor Pérez om de leiding in het wereldkampioenschap over te nemen, maar die vlieger ging helaas voor hem niet op.

Tactisch steekspel

Waar Pérez de race startte op de medium band, begon Verstappen op de harde variant. Dit bleek een goede zet. De Nederlander vocht zich in hoog tempo een weg naar de tweede plaats, om in de slotfase te kunnen switchen naar een nieuwe set van het gele rubber. Verstappen wist op nieuwe banden vrij eenvoudig op de baan aan zijn teammaat voorbij te gaan en daarmee de leiding in de wedstrijd over te nemen. De tweevoudig wereldkampioen heeft zijn voorsprong in het kampioenschap zo verder uitgebreid.

Terechte overwinning Verstappen

"Ik heb alles gegeven", vertelt Pérez na afloop. "De eerste stint was niet best qua bandendegradatie. Dat bracht de rest van de race in gevaar, en Max was bijzonder goed vandaag. Een terechte overwinning voor hem. De mediums waren veel slechter dan verwacht. Daarom leverde ik in qua snelheid, en Max had een fantastische snelheid op de harde band. Ik moet kijken waar het vandaag fout is gegaan, want we hadden de snelheid niet", klinkt het.