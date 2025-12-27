close global

Kosterman, thumpie, socials, 2025

VIDEO | Kosterman kijkt ook verder dan F1 Academy: 'Gesprekken zijn er wel' | GPFans Eindejaarsgesprek

VIDEO | Kosterman kijkt ook verder dan F1 Academy: 'Gesprekken zijn er wel' | GPFans Eindejaarsgesprek

Remy Ramjiawan

Esmee Kosterman gaat in haar eindejaarsinterview met GPFans in op de kans die ze in 2026 in de F1 Academy krijgt. Daarnaast legt ze uit hoe de weg daar naartoe is verlopen, ook bespreekt ze het 2025-seizoen uit de Formule 1.

