Het voordeeltje dat Mercedes en Red Bull hebben gevonden met de compressieverhouding in de 2026-powerunit wordt door de FIA als legaal beschouwd. De verhouding van 16:1, die vanaf komend jaar geldt, wordt namelijk gemeten bij kamertemperatuur en niet tijdens het rijden. Dat de waarde eventueel hoger uitvalt tijdens het racen, maakt voor de FIA niet uit, zo meldt Motorsport.com.

Afgelopen vrijdag bleek dat de teams met elkaar overhoop lagen over de compressieverhouding van de 2026-powerunit. Die lag de afgelopen jaren op 18:1, maar wordt vanaf komend jaar verlaagd naar 16:1. Mercedes zou echter een manier hebben gevonden om de powerunit door de FIA-test te krijgen, maar op de baan wél de gewenste verhouding van 18:1 te behalen en daarmee zo’n 13 tot 15 pk extra te vinden. Een voormalig teamlid van de Zilverpijlen, die inmiddels in dienst is bij Red Bull, zou de innovatie hebben gedeeld met zijn nieuwe team, waardoor Red Bull Powertrains ook met de ontwikkeling bezig is. Ferrari, Audi en Honda beschikken echter niet over deze techniek en stuurden een brief aan de FIA waarin om opheldering werd gevraagd.

'FIA houdt vast aan statische test'

De FIA is volgens het medium niet van plan om in te grijpen en verklaart de motoren van Mercedes en Red Bull Powertrains legaal, zolang deze bij de controles netjes de 16:1-verhouding behalen. Daarbij zou het dus niet uitmaken dat de verhouding tijdens het rijden verandert. Ferrari, Audi en Honda hebben om een oplossing gevraagd, aangezien zij deze techniek niet vóór de start van het seizoen zelf kunnen implementeren, maar lijken nul op het rekest te krijgen. Enkele teams zouden direct aan de slag zijn gegaan om de achterstand te proberen weg te werken, terwijl andere zelfs een protest overwegen.

ADUO-programma kan oplossing bieden

Toch kunnen de overige teams het prestatieverschil nog proberen goed te maken met behulp van het 'Additional Development and Upgrade Opportunities'-programma. Motorleveranciers die achterlopen, kunnen daardoor extra ontwikkelen. De FIA zal na elke zes races een prestatiecontrole uitvoeren. Als het verschil tussen de beste motor en een concurrent groter is dan twee procent, kan er één update worden toegestaan. Is het verschil groter dan vier procent, dan kunnen zelfs twee updates worden toegelaten.