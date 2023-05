Redactie

Zondag 7 mei 2023 17:01

Charles Leclerc wist zijn SF-23 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami niet uit de bandenstapels te houden en zorgde met zijn crash voor een vroegtijdig einde van de sessie. Het is niet de eerste keer dat de Monegask een momentje kende tijdens een kwalificatie en het Twitteraccount van de Grand Prix van Abu Dhabi deed een duit in het zakje.

De Ferrari-coureur kende een rommelig weekend in Miami tot aan de kwalificatie. Leclerc parkeerde zijn Ferrari tijdens de vrije training al in bocht zeven, maar deed dat tijdens de kwalificatie dunnetjes over. In een bolide die over één rondje de strijd aan kan gaan met Red Bull, nam Leclerc alle risico om er een snel rondje uit te persen, maar niet voor de eerste keer mondde het uit in een crash. Het zorgde er tevens voor dat Sergio Pérez zijn derde pole position kon bijschrijven en dat Max Verstappen bleef hangen op P9, want hij kon zijn tijd niet meer verbeteren.

Wie de bal kaatst..

Zoals gebruikelijk op Twitter namen Formule 1-fans het platform over met memes en GIF's over de 25-jarige Scuderia-coureur, maar ook het officiële account voor de Grand Prix van Abu Dhabi haalde even uit. De tweet laat een stilstaand fragment zien uit het nieuwste seizoen van Drive to Survive, waarin Leclerc zich beklaagt over het aantal fouten dat Ferrari maakte in de beginfase van het seizoen 2022. Op social media wordt niemand gespaard, maar een troll vanuit een officiële raceorganisatie gebeurt maar zelden.