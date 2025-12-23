Het komt zelden voor dat we zo'n groot gat zien tussen twee teamgenoten, zoals bij Max Verstappen en Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing. De laatstgenoemde moet in 2026 dan ook de rol van reservecoureur op zich nemen en dus krijgt Isack Hadjar de kans in de tweede RB22. Verstappen legt uit op welke manier de Japanner misschien nog wat snelheid zou hebben gevonden.

Verstappen werd afgelopen seizoen voor het eerst vicekampioen in de Formule 1, nadat hij vier WK-titels op rij had gewonnen. Hij verloor van Lando Norris op twee puntjes, maar door de geweldige comeback in de slotfase van 2025 wordt het toch beschouwd als het beste seizoen ooit van Verstappen. Hij stond vijftien keer op het podium, waarvan acht overwinningen. Tsunoda verdiende echter geen enkele beker. Hij werd slechts zeventiende in de eindstand met P6 in Azerbeidzjan en P7 in Austin als beste resultaten. Hij was het hele jaar nergens te vinden en kon Verstappen geen steun verlenen zoals Sergio Pérez dat vroeger wel kon, en dus besloot Red Bull dat hij zijn zitje niet mocht behouden.

Artikel gaat verder onder video

Het gaat om de details

"Ze proberen het wel, maar uiteindelijk heeft elke rijder z'n eigen stijl", antwoordde Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd op de vraag of de tweede coureurs van Red Bull met zijn afstelling rijden. "Dat Yuki vaak met iets meer onderstuur reed qua setup, dat denk ik wel. Op een gegeven moment ga je wel een beetje dezelfde richting op. Zeker in de tweede helft van het seizoen reden we vaak met dezelfde filosofie, maar de auto van Yuki had dan iets meer onderstuur."

Tsunoda mocht gewoon naar de data kijken van Verstappen en vice versa. Als de snellere coureur van de twee, leerde de Limburger natuurlijk "weinig" van Tsunoda's data. "Maar het verschilt wel, afhankelijk van hoe je het weekend opbouwt en hoe je met je engineer... Het gaat echt om de details."

© Red Bull Content Pool

Tsunoda had met een andere engineer misschien nog iets gevonden

"In Abu Dhabi was ik van VT1 tot VT3 ook niet helemaal tevreden en uiteindelijk hebben we met heel kleine veranderingen toch twee tienden kunnen vinden Die twee tienden is enorm, als je naar de grid kijkt", vervolgde Verstappen. Hij kreeg daarna de vraag of Tsunoda beter was geweest, als de Red Bull-coureurs van garage en engineers waren gewisseld. "Ik werk heel fijn samen [met Gianpiero Lambiase], en zoals ik al zei, het gaat om de details. Het gaat ook om een persoonlijke band. En dan vind je zo één of twee tienden samen. Door middel van ervaring opbouwen en luisteren naar de feedback van de andere kant, dan had [Tsunoda] nog iets gevonden. Maar dat heeft voornamelijk met ervaring te maken, niet omdat iemand niet goed is ofzo."

Gerelateerd