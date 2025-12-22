Kersverse wereldkampioen Norris wil afgelopen seizoen vergeten: "Even normaal leven"
Lando Norris gaat de kerstvakantie in als een wereldkampioen. Hij schreef de WK-titel van het Formule 1-seizoen 2025 op zijn naam. Maar dat is wat de McLaren-coureur nou juist wil vergeten. Hij legt uit dat hij tijdens de winterstop gewoon even een normaal leven wil leiden.
Oscar Piastri in de andere McLaren leek er met het kampioenschap vandoor te gaan, zeker door de ontplofte motor van Norris op Zandvoort en de enorme achterstand van 104 punten van Max Verstappen na diezelfde Dutch Grand Prix. Maar de Australiër kwam in een dip terecht en zou uiteindelijk derde worden in de eindstand. Terwijl Norris de overhand kreeg binnen McLaren, was Verstappen bezig met een ongelooflijke comeback. De Red Bull Racing-coureur kwam in Abu Dhabi slechts twee punten tekort op zijn vriend en rivaal.
Alles evalueren van het afgelopen seizoen
"Het worden eigenlijk een paar simpele weken. We gaan alles evalueren. Er zijn nog genoeg dingen waarvan we weten dat we het graag beter hadden gedaan", antwoordde Norris op de vraag van de BBC wat zijn plannen zijn tijdens de winterstop. "Ik weet dat ik hier en daar graag een iets andere beslissing had genomen. We gaan al die dingen bekijken, leggen ze op een hoopje en maken op basis daarvan en de resultaten snel een paar aannames en voorspellingen." Na de evaluaties, de prijsuitreiking van de FIA in Oezbekistan en de kerstborrel van McLaren is het daadwerkelijk tijd om op kerstvakantie te gaan.
2025 proberen te vergeten en een normaal leven leiden
"Dan ga ik weg met al mijn vrienden. We gaan skiën. Dan heb ik al mijn blessures vroeg in het seizoen achter de rug", grapte de Brit. "Ik ga gewoon genieten van de tijd met mensen die je waarschijnlijk al op tv hebt gezien [in Abu Dhabi] - mijn ouders, mijn broer en mijn zussen. Ik ga eerlijk gezegd proberen dit seizoen te vergeten, en vergeten dat ik in de Formule 1 rij. Ik wil niet vergeten wat we dit seizoen hebben bereikt, maar ik wil gewoon een paar dagen van het jaar normaal leven."
